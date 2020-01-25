النيجيري إيبونج يقترب من الرحيل عن المقاولون

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جدة - عمرو شويل قال المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، إن النيجيري كوفري إيبونج اقترب بنسبة كبيرة من الرحيل عن قلعة ذئاب الجبل خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بعد خروجه من الحسابات الفنية لعماد النحاس المدير الفني للفريق.
وأضاف عادل في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المقاولون يدرس خلال الساعات المقبلة العروض التي تلقاها اللاعب النيجيري للرحيل عن الفريق.
وكان المقاولون قد نجح في ضم أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك السابق لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة قادماً من صفوف فريق مصر المقاصة.
ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 29 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 36 نقطة، حيث فاز ذئاب الجبل فى 9 مباريات وتعادلوا فى ثلاثة وخسروا اثنتين كانتا أمام الأهلى والزمالك.
يعتبر محمد سالم وسيف الدين الجزيرى هدافى المقاولون العرب برصيد 5 أهداف لكل منهما، ويأتى محمد سمير مدافع الفريق فى المرتبة الثانية برصيد 4 أهداف.
جاءت انتصارات المقاولون على حساب فرق: طلائع الجيش 1/0، الانتاج الحربى 1/0، أسوان 2/1، الجونة 2/0، المصرى 1/0، حرس الحدود 1/0، الإسماعيلى 2/0، الاتحاد 1/0، إف سى مصر 3/1 فيما تعادل المقاولون مع سموحة 2/2 ومصر المقاصة بهدف لمثله.
من جانبه اكد عماد النحاس المدير الفنى لفريق المقاولون أن أيمن حفنى لاعب كبير ويملك من الخبرات ما يجعله واحد من أهم الصفقات للذئاب فى المرحلة الحالية.
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