شكرا لقرائتكم محاضرة فنية لمدرب الفراعنة قبل مواجهة تونس فى نهائى افريقيا لليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد الأول الأسباني روبرتو جارسيا باروندو للاعبي الفراعنة خلال المحاضرة الفنية استعدادا للمباراة النهائية أمام تونس غدا في نهائي امم افريقيا و المحدد لها غدا قائلا لهم " أعرف مدي صعوبة الموقف امام مساندة الجمهور للمنتخب التونسي لكني أعرف أيضا مدي قوتكم وإمكانياتكم الكبيرة للفوز علي تونس وانتزاع اللقب الافريقي من ملعب رادس وثقتي كبيرة في قدرتكم علي تنفيذ الصعب والفوز باللقب.

أضاف باروندو أنتم الأفضل فنيًا وخططيا ويجب تطبيق ما خططنا له خلال الفترات السابقة و تحملنا كثيرا وبذلنا مجهود كبير وحان وقت اللحظات الصعبة ويجب تخطيها ، مطالبا اللاعبين بالتحلى بالهدوء و التركيز داخل الملعب وسيكون النصر حليفا لنا .

Advertisements

وأضاف المدير الفني للاعبين لم نقدم أفضل ما لدينا حتي الأن وأمامنا الكثير لكي نقدمه بطريقة أفضل في المباراة النهائية أمام تونس ولن أرضي إلا بالتتوبج و التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

وتأهل منتخب اليد إلى النهائى بالفوز على الجزائر بنتيجة 30 / 27 فى نصف النهائى، فيما تأهل المنتخب التونسى بالفوز على أنجولا بنتيجة 39 / 23 فى نفس الدور.

وشهد دور ربع النهائى فوز منتخب مصر لكرة اليد على الجابون بنتيجة 36 / 17، قبل أن يهزم أنجولا بنتيجة 33 / 26 فى ثانى لقاءاته للتأهل على نصف النهائى كأول المجموعة لمواجهة الجزائر بعد أن حصل على راحة الخميس.

ونجح منتخب مصر فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من غينيا 39 /22 ثم كينيا 44/19 وأخيرًا الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 /19، وشهدت اللقاءات الماضية حصول اللاعب وسام نوار على لقب رجل المباراة أمام غينيا، بينما حصل محسن رمضان اللاعب الواعد على لقب الأفضل فى مباراة كينيا، فيما حصل محمد ممدوح هاشم على لقب أفضل لاعب فى لقاء مصر والجابون بدور ربع النهائى قبل أن يحصد الأحمر لقب الأفضل أمام الجزائر.