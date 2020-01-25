شكرا لقرائتكم الأهلى يحسم قائمته الإفريقية الأخيرة بعد مواجهة النجم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحسم مسئولو النادي الاهلي المقعد الأخير في قائمة الفريق الافريقية بعد مباراة النجم الساحلي التونسي المقرر لها التاسعة من مساء غد، الأحد، باستاد السلام في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويتبقى للأهلي مكان وحيد شاغر في القائمة الافريقية بعد قيد الثنائي المُنضم للفريق في يناير الجاري وهما محمود كهربا والسنغالي آليو بادجي، حيث ستكون القائمة الافريقية بها 29 لاعباً حالياً ويتبقى مكان وحيد لابد أن يكون مُقيّدا بالفعل في قائمة الفريق المحلية حيث لم يعد بإمكان الاهلي استبدال أي لاعب من القائمة.

ويمتلك الاهلي حالياً ثلاثة لاعبين مُقيّدين محلياً فقط وهم: الثنائي الصاعد محمد عبد المنعم وعمار حمدي ومعهما كريم نيدفيد الذى يؤدي حالياً برنامج تأهيلي من جراحة الغضروف التي أجراها قبل عدة أشهر.

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ورغم الاستقرار على قيد نيدفيد أفريقياً إلا أن الجهاز الفني فضّل التمهّل في هذا الأمر لما بعد مباراة النجم الساحلي خاصة وأن القيد الافريقي مُمتد حتى 31 يناير الجاري أي أن هناك مُتسع من الوقت لدى الجهاز الفني قبل حسم المركز الأخير أفريقياً وقد تحدث مستجدات تجبر الجهاز الفني على قيد لاعب أخر بدلاً من نيدفيد.

وتلقي محمد عبد المنعم وعمار حمدي عدة عروض للرحيل عن الاهلي في يناير الجاري على سبيل الإعارة حيث إقترب عبد المنعم من سموحة فيما يتنافس ناديي الإتحاد السكندري وأنبي على خدمات عمار حمدي وسيتم حسم هذه العروض خلال الأيام القليلة المقبلة.