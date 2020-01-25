شكرا لقرائتكم خماسية الفراعنة تتغلب على رواندا فى دورة الألعاب الافريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز منتخب مصر للكرة الخماسية للسيدات على نظيره الرواندى بنتيجة ١/٥ خلال المواجهة الاولي فى دورة الألعاب الافريقية الأولى للأولمبياد الخاص التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 23 إلى 31 يناير بمشاركة 42 دولة ، يتنافسون فى 4 لعبات .

وتقام منافسات كرة القدم على ملاعب الدفاع الجوي .ونجح منتخب السيدات في تحقيق نتيجة كبيرة بالفوز بخماسية وسيطرت لاعبات مصر على احداث اللقاء منذ البداية وحتي نهاية اللقاء.

وتقام مباريات الكرة الخماسية للاولمبياد الخاص على شوطين بواقع كل شوط ٦ دقائق فقط ، ويتكون كل فريق من خمس لاعبين إثنان اسوياء وثلاثة من اصحاب القدرات الخاصة.

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ومن المقرر ان منتخب السيدات مع جنوب افريقيا في المواجهة الثانية والتي ستحدد شكل المنافسة علي صدارة المجموعة.

ويقام حفل الافتتاح للأولمبياد الخاص الإفريقي غدا الاحد باستاد الدفاع الجوي.

واعلنت اللجنة المنظمة العليا للألعاب الأفريقية الأولي للأولمبياد الخاص والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى تفاصيل حفل الافتتاح وموعده النهائى في مؤتمر صحفي حضرة كل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى والمهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الأقليمي للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وتشارلز نيامبى الرئيس الاقليمى للأولمبياد الخاص لمنطقة افريقيا وماري ديفيز الرئيس التنفيذى للأولمبياد الخاص الدولى.

وتأتي إقامة الألعاب في نهاية شهر يناير 2020 تزامنًا مع انتهاء فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظمة الاتحاد الأفريقي تحمل في طيها رسالة إنسانية عن مدى الاهتمام المتزايد الذي يحظى به ذوي الإعاقة الفكرية من خلال فترة تولى الرئيس السيسي، وتعد انعكاسًا للمكانة البارزة التي تحتلها مصر في هذا النشاط الإنساني، حيث يقع مقر الرئاسة الإقليمية بالقاهرة، كما أن الرئيس الإقليمي مصري الجنسية.

وتقام الألعاب فى أربع رياضات وهي كرة القدم وكرة السلة والبوتشي وألعاب القوي خلال الفترة من 23 حتى 31 يناير 2019، بمشاركة 42 دولة أفريقية .