شكرا لقرائتكم سيد معوض: محمد صلاح ليس له أي مطالب خاصة مع المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سيد معوض مدرب مساعد منتخب مصر الأول، أن هناك تواصل دائم بين جهاز المنتخب ومحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى والمنتخب وكذلك جميع المحترفين، لمتابعتهم والشد من أزرهم قبل كل مباراة.

وقال معوض لـ"الخليج 365"، إن محمد صلاح ليس له أى مطالب خاصة، ولكنه يريد أن ينجح مع منتخب مصر ويحقق مزيدا من البطولات للفراعنة ولنفسه على المستوى الشخصى، لذا يعمل جهاز المنتخب واتحاد الكرة على توفير أجواء مناسبة للفرعون المصرية.

وتغيب محمد صلاح عن معسكرىّ الفراعنة الأخيرين، وكشف الأشعة التى خضع لها فى المعسكر الثانى عن إصابته بإلتواء فى الكاحل ما تسبب فى استبعاده من مباراتىّ كينيا وجزر القمر.

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وأقيمت الثلاثاء الماضى قرعة الدور الثانى لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وأسفرت عن تواجد منتخب مصر فى المجموعة السادسة التى تضم منتخبات كل من الجابون وليبيا وأنجولا.. وتم تقسيم المنتخبات الـ40 إلى 10 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 فرق، يقام بينهم دورى من دورين، على أن تصعد المنتخبات أصحاب الصدارة للدور الثالث والأخير من سباق التصفيات.

كما تم تقسيم المنتخبات العشرة المتأهلة للمرحلة النهائية إلى قسمين، يضم كل منهما 5 منتخبات حسب التصنيف الدولى، ويقابل كل منتخب من التصنيف الأعلى نظيره من التصنيف الأقل بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل الخمسة الفائزين مباشرة للمونديال، وتم توزيع المستويات على المنتخبات المشاركة فى التصفيات بناء على آخر تصنيف للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الصادر فى ديسمبر من العام الماضى، والذى شهد تواجد مصر فى المستوى الأول.