شكرا لقرائتكم الأهلي ضد النجم .. الأحمر بزيه الأساسى والفريق التونسى بـ"الأسود" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت وقائع الاجتماع الفني الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي ونظيره فريق النجم الساحلي التونسي، والتى اقيمت ظهر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، بحضور سمير عدلي المدير الإداري للأهلي، وماهر عبد العزيز، إداري الفريق، وطاقم الحكام ومراقب المباراة، ومسئولي الفريق التونسي ، تقرر أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، بينما يرتدي النجم الساحلي زيا أسود بالكامل.

وشهد الاجتماع التأكيد على العديد الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بمباراة الأهلي و النجم التونسي وتحديد موعد وصول الفريقين لاستاد السلام الذي يستضيف اللقاء قبل ساعة ونصف من انطلاق المباراة،.

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ويواجه الأهلي نظيره النجم الساحلي التونسي في التاسعة مساء غدٍ الأحد على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يعلم الاهلي أنه لابد من الفوز على بطل تونس من أجل الهروب من الحسابات المُعقدة في الجولة الأخيرة كما أن بطل مصر لديه رغبة في الثأر من الضيوف الذين فازوا على الأحمر بهدف نظيف بالجولة الأولى في رادس.

ويتطلع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي للفوز أيضاً من أجل وضع حد للاتهامات التي تُطارده بانه بلا بصمات في بطولة أفريقيا ويقدم نتائج متواضعة في دوري الأبطال بعكس الحال في الدوري المحلي الذى يُحقق فيه الفريق انتصارات كاسحة لكنها غير موجودة في بطولة أفريقيا .