شكرا لقرائتكم مران الأهلي .. جلسة خاصة بين فايلر وشريف إكرامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وناقش فايلر مع إكرامي عدة أمور خاصة بالفريق باعتبار أن إكرامي من كابتن الأهلي.
يدخل فريق النادي الاهلي في التاسعة من مساء الغد ،الأحد، باستاد السلام واحدة من أهم مبارياته في الفترة الأخيرة عندما يستضيف النجم الساحلي التونسي ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ، فى حضور 10 ألاف مشجع ، ويدير المباراة الحكم الجنوب أفريقي، فيكتور جوميز .
خسر نادى بلاتينوم بطل زيمبابوى أمام الهلال السودانى بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما على ملعب بربرفيلدز فى مدينة بولاوايو بزيمبابوى، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.
أحرز محمد الضى الهدف الأول للهلال السودانى فى مرمى بلاتينوم بطل زيمبابوى بالدقيقة 84 ، وأهدر شاكورى لاعب بلاتينيوم بطل زيمبابوى ركلة جزاء لفريقه خلال مواجهة الهلال وسط تبادل هجمات شرسة بين الفريقين ولم تسفر عن أهداف من جانب بلاتينيوم على مدار الــ 90 دقيقة.
ويتصدر نادى النجم الساحلى صدارة المجموعة الثانية بمسابقة دورى أبطال أفريقيا برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن الهلال السودانى صاحب المركز الثانى برصيد 9 نقاط أيضاً، بينما يحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 7 نقاط "مؤقتا"، ثم بلاتينيوم بطل زيمبابوى فى المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة فقط.
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