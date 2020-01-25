شكرا لقرائتكم سيلفا يمنح الفيصلي نقاط أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع فريق الفيصلي فوزا صعبا من مضيفه أبها 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدين الفيصلي بالفضل في هذا الفوز للاعبه رافاييل سيلفا أرودا الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 56. وشهدت المباراة طرد كريم برناوي لاعب أبها في الدقيقة 87.

ورفع الفيصلي رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد أبها عند 23 نقطة في المركز الثامن.