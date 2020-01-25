شكرا لقرائتكم ميلان يخطف نقاط بريشيا بهدف ريبيتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع فريق ميلان فوزا صعبا من مضيفه بريشيا 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين ميلان بالفضل في هذا الفوز للاعبه أنتي ريبتش الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 71. ورفع ميلان رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد بريشيا عند 15 نقطة في المركز الثامن عشر.