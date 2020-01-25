"أفضل مباراة" لنادال وبليشكوفا تلحق بالمودعين

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تويتر

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قدم الاسباني رافايل نادال المصنف أول عالميا أفضل مستوياته في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، وبلغ السبت الدور الرابع، فيما لحقت التشيكية كارولينا بليشكوفا الثانية بلائحة المودعين.

وسحق نادال مواطنه بابلو كارينيو بوستا 6-1 و6-2 و6-4 في طريقه إلى الدور الرابع للمرة الثالثة عشرة.

واصل وصيف البطل مشواره نحو معادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى (20) والمسجل باسم غريمه السويسري روجيه فيدرر، بتقديمه مستوى رائعا تحت الشمس الساطعة لملعب "رود ليفر أرينا" في ملبورن.

قال نادال، الساعي لاحراز لقب البطولة الأسترالية للمرة الثانية فقط (بعد 2009) "هذه أفضل مباراة لي في الدورة حتى الان، دون أي شك. أنا أتحسن في كل يوم، لذا أنا سعيد جدا".

تابع ابن الثالثة والثلاثين عاما الذي خسر في نهائي البطولة الأسترالية أربع مرات أعوام 2012 (أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش) و2014 (أمام السويسري ستانيسلاس فافرينكا) و2017 (أمام فيدرر) و2019 (أمام ديوكوفيتش بثلاث مجموعات نظيفة) "قمت بعمل جيد على ارسالي وضربت الكرات الأمامية على مقربة من الخط، وهذا كان المفتاح بالنسبة لي".

وفي مواجهته السبت مع زميله في منتخب كأس ديفيس المصنف 27 عالميا، نجح نادال بترجمة 5 فرص من اصل 10 لكسر ارسال خصمه، أولها في الشوط الاول من المباراة.

فرض نادال ايقاع المباراة وكان بوستا بمثابة المتفرج على المجريات، فانهى الماتادور المجموعة الاولى في 29 دقيقة. ثم كسر ارسال بوستا مطلع الثانية ليتكرر السيناريو. ولم ينجح ابن الثامنة والعشرين بالرد على ضربات نادال الذي حلق في النتيجة وحجز مقعد التأهل.

- قمة ملتهبة مع كيريوس -

وانضم نادال الى ديوكوفيتش وفيدرر في الدور الرابع، وسيلتقي غريمه الاسترالي المشاغب نيك كيريوس الفائز في مباراة ماراثونية دامت 4 ساعات و26 دقيقة على الروسي كارن خاتشانوف 6-2 و7-6 (7-5) و6-7 (6-8) و6-7 (7-9) و7-6 (10-8).

وجاء فوز كيريوس (24 عاما) حماسيا امام جماهيره، وقد حسمه بعد نحو ساعتين من حصوله على اول كرة للفوز في المباراة، اذ صمد الروسي الذي خاض للمباراة الثانية تواليا شوطا حاسما "سوبر" لم يبتسم له هذه المرة.

ويملك كيريوس، المصنف 26 عالميا، رصيدا مميزا امام نادال، اذ فاز عليه ثلاث مرات في سبع مواجهات، ودخلا كثيرا في مناوشات كلامية.

قال كيريوس الذي اوقف 16 اسبوع في ايلول/سبتمبر الماضي لاسباب انضباطية "كان الامر جنونيا. كانت مباراة ملحمية. لا اعرف ماذا اقول وهو مقاتل كبير".

وكان مشوار الروسي دانييل ميدفيديف الرابع سهلا بفوزه على الاسترالي من أصل روسي اليكسي بوبيرين 6-4 و6-3 و6-2، ليلاقي السويسري المخضرم ستانيسلاس فافرينكا حامل لقب 2014.

وخسر النمسوي دومينيك تييم المصنف خامسا مجموعة لكنه تغلب في النهاية على الاميركي تايلور فريتز 6-2 و6-4 و6-7 (5-7) و6-4، ليلتقي الفرنسي غايل مونفيس العاشر.

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قال تييم (26 عاما) "توقعت مباراة صعبة ضد تايلور فريتز. يستحق المجموعة الثالثة لكني سعيد للفوز باربع مجموعات". وفي خمس مواجهات مع مونفيس، خرج تييم فائزا فيها كلها، والاخيرة في ثمن نهائي رولان غاروس العام الماضي.

- بليشكوفا ترضخ -

ولدى السيدات، تواصل خروج المصنفات في الدور الثالث، باقصاء التشيكية كارولينا بليشكوفا الثانية أمام الروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا 7-6 (7-4) و7-6 (7-3).

فبعد اليابانية ناومي أوساكا الثالثة وحاملة اللقب والاميركية سيرينا وليامس الثامنة والمتوجة سبع مرات الجمعة، انضمت بليشكوفا الى اللائحة لتفشل مرة جديدة باحراز اول لقب كبير في مسيرتها.

وتبقى أفضل نتيجة لبليشكوفا في بطولات الغراند سلام نهائي فلاشينغ ميدوز عام 2016، علما بأنها بلغت نصف النهائي في البطولة الاسترالية العام الماضي.

قالت بافليوتشنكوفا (28 عاما) التي حققت فوزها الاول على بليشكوفا بعد 6 خسارات "لا أعرف ماذا أقول، بالطبع أنا سعيدة جدا، لكن لن أدرك ما حققت سوى في وقت لاحق".

تابعت الروسية التي بلغت ربع النهائي في 2017 و2019 "كان الامر مسليا وأنا استمتعت بذلك".

وكانت بليشكوفا (27 عاما) توجت باللقب الـ16 في مسيرتها الاحترافية في 12 الجاري في بريزبين، لكنها واجهت ضغط خصمتها طوال المباراة في ظروف حارة على الملعب الرئيس في ملبورن.

تبادلتا كسر الارسال في كل مجموعة، لكن بافليوتشنكوفا المصنفة 30 كانت الافضل في الشوطين الحاسمين.

أضافت بافليوتشنكوفا التي حسمت المباراة في ساعتين و25 دقيقة "أحب هذه الرياضة وهذا ما يحفزني. أقدر أكثر ما أملك الان. أنا متعطشة ومتحفزة، لذا آمل في تحقيق المزيد".

تابعت "أحب الحر، برغم ان الجميع يقول بأني قادمة من روسيا وأحب الطقس البارد، كلا أنا أكرهه!".

وتلتقي الروسية في الدور المقبل حاملة لقب 2016 الالمانية انجليك كيربر في محاولتها بلوغ الدور ربع النهائي للمرة الثالثة.

وتتابع خروج المصنفات مع خسارة الاوكرانية ايلينا سفيتولينا الخامسة أمام الاسبانية غاربينيي موغوروسا 1-6 و2-6. كما ودعت السويسرية بليندا بنتشيتش السادسة بنتيجة ساحقة أمام الاستونية انيت كونتافيت صفر-6 و1-6 في 48 دقيقة. فالت بنتشيتش "لم أكن مرتاحة في الملعب، لكنها لعبت بشكل جيد جدا".

وتأهلت الرومانية سيمونا هاليب الرابعة على حساب الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا 6-1 و6-4، لتضرب ابنة الـ28 عما موعدا مع البلجيكية ايليز مرتنز السادسة عشرة.