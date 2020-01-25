يانيس نجم ليلة باريسية مبهرة

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أمتع النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الجماهير الباريسية بثلاثين نقطة وقاد ميلووكي باكس إلى الفوز على تشارلوت هورنتس 116-103، الجمعة في أول مباراة تقام في العاصمة الفرنسية ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وجاءت اجواء المباراة احتفالية، بحضور العديد من نجوم الرياضة على غرار مهاجمي نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم البرازيلي نيمار وكيليان مبابي، بطل الجودو تيدي رينر ونجم كرة السلة الاميركية كريم عبد الجبارت المتوج مع باكس بلقب الدوري في 1971.

قال الاسطورة مايكل جوردان، رئيس هورنتس الحالي والذي ساهم بنشر اللعبة عالميا "أنا سعيد لاني كنت جزءا من ذلك، لكن أعتقد انها ستكبر أكثر بسبب الشغف تجاه رياضة كرة السلة".

بدوره، قال مفوض الدوري آدم سيلفر قبل المباراة ان مباريات الدوري ستعود الى باريس في السنوات المقبلة.

وكان باكس بطيئا في الشوط الاول وتخلف 55-50 أمام هورنتس قبل ان يعادله في نهاية الربع الثالث. يانيس، أفضل لاعب في الدوري، فرض نفسه بكراته الساحقة تحت السلة، فأنهى المباراة برصيد 30 نقطة و16 متابعة.

في المقابل، كان الشاب ماليك مونك الافضل لدى هورنتس مع 31 نقطة.

تحدث يانيس الذي سيتواجه مجددا مع "الملك" ليبرون جيمس في مباراة "كل النجوم" عن الاجواء التي صاحبت المباراة "لم نلعب منذ اربعة ايام، لكن هذا ليس عذرا. لم نقدم مستوانا في مطلع المباراة. آمل أن نتعلم مما حصل اليوم والتعلم من أنهم لن يقدموا لنا الفوز، يجب أن نقاتل لنحصل عليه".

ورأى ان الاجواء في ملعب "أكور أوتيل أرينا" كانت "رائعة" مضيفا "شعرت وكأننا نلعب على ارضنا".

وساهم موزع باكس اريك بليدسو بعشرين نقطة واضاف البديل جورج هيل 16، فيما أمضى نيكولا باتوم قائد منتخب فرنسا، الذي لعب أمام مواطنيه المتحمسين لخطواته، ليلة هادئة بخمس نقاط في صفوف هورنتس.

ويتصدر باكس ترتيب الدوري مع 40 فوزا و6 خسارات، وقد حقق فوزه الثامن تواليا، فيما يحتل تشارلوت هورنتس المراكز الدنيا في المنطقة الشرقية.

- أول "تريبل دابل" للينارد -

وفي الولايات المتحدة، حقق النجم كواهي لينارد اول "تريبل دابل" في مسيرته الزاخرة خلال فوز فريقه لوس انجليس كليبرز على مضيفه ميامي هيت 122-117.

سجل لينارد الذي اختير الخميس في مباراة "كل النجوم" للمرة الرابعة 33 نقطة و10 متابعات و10 تمريرات حاسمة.

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وللمباراة السابعة تواليا، نجح لينارد المتوج الموسم الماضي مع توروتنو رابتورز باللقب، بتسجيل 30 نقطة أو أكثر.

وفي الربع الثالث المؤثر، سجل لينارد 17 نقطة فقلب كليبرز تأخره من 6 نقاط الى تقدم بفارق 15 نقطة، علما ان تأخر كليبرز، وصيف المنطقة الغربية، وصل الى 15 نقطة في الربع الاول.

واضاف لاندري شاميت 22 نقطة للفائز بينها 6 ثلاثيات، فيما كان جيمي باتلر أفضل مسجل لدى ميامي مع 20 نقطة و8 متابعات و7 تمريرات حاسمة، قبل خروجه مصابا بكاحله في الربع الاخير.

وهذه خسارة نادرة على ارض ميامي هيت الذي استهل المباراة وبرصيده هزيمة واحدة من اصل 21 مباراة في ملعبه هذا الموسم، كانت أمام ليكرز الفريق الثاني في لوس أنجليس في 13 كانون الاول/ديسمبر الماضي.

وفي نيو اورليانز سجل العملاق الصربي نيكولا يوكيتش 27 نقطة و12 متابعة و7 تمريرات حاسمة، ليقود دنفر ناغتس الى الفوز على بيليكانز 113-106.

وأخمد يوكيتش فورة اللاعب الصاعد والعائد من اصابة زايون وليامسون صاحب 15 نقطة في 21 دقيقة، وذلك بعد تسجيله 22 نقطة في مباراته الاولى اثر عودته المنتظرة والتي خسرها فريقه ام سان انتونيو سبيرز.

علق مدرب بيليكانز ألفن جنتري على الوقت المحدود لوليامسون على ارض الملعب "لا خطب في ما نقوم به. اسمع كل يوم اني أغبى مدرب في العالم +لماذا أخرج الشاب في آخر خمس دقائق؟+ ساتعايش مع ذلك مدركا باني اقوم بالعمل الصحيح".

وكان وليامسون (19 عاما) الخيار الأول في "درافت" الموسم، وينظر الى اللاعب السابق لجامعة ديوك على انه من المواهب التي يتوقع لها مستقبل باهر في اللعبة. لكن اللاعب الشاب لم يتمكن من خوض أي مباراة رسمية في الدوري، اذ تعرض قبل أيام من انطلاقه لإصابة في الركبة اليمنى خلال مباراة تحضيرية ضد سبيرز.

وخضع وليامسون (1,98 م و129 كلغ) الذي يشبهه الجميع بـ"الملك" ليبرون جيمس، لعملية جراحية وعاد الى التمارين الأسبوع الماضي.

قال وليامسون "أنا هنا لأقوم بكل شيء من أجل فوز فريقي. لن أبرر فقد تفوقوا علينا في المرتدات".

وهذا الفوز الـ31 لدنفر الذي يتنافس بشراسة مع لوس انجليس كليبرز ويوتا جاز على وصافة المنطقة الغربية.

وحقق الموزع راسل وستبروك أعلى رصيد له هذا الموسم مسجلا 45 نقطة لهيوستن روكتس خلال فوزه على مضيفه مينيسوتا تيمبروولفز 131-124.

وبرز وستبروك في النصف الثاني من المباراة حيث سجل 27 من نقاطه، فيما اكتفى زميله النجم جيمس هاردن بـ12 نقطة وكان الدومينيكاني كارل انتوني تاونز الافضل لدى الخاسر مع 30 نقطة و12 متابعة.