شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: نطمح للصعود بأفريقيا بأقدامنا.. والغيابات مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن فريقه سيخوض مباراة النجم الساحلى التونسى فى التاسعة مساء غد فى الأحد بدورى أبطال أفريقيا بدافع الفوز، ولا بديل عن الفوز، موضحا أن الأهلى يرغب فى التأهل لدور الثمانية بأقدامه وليس بأقدام الآخرين.

وأضاف مدير الكرة بالأهلى أن الفريق يخوض مباراتى النجم الساحلي ثم مباراة الهلال السودانى فى ختام دور المجموعات بدافع الفوز، لكن الفريق يفكر فى كل مباراة على حدة.

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وأشار مدير الكرة بالنادى الأهلى إلى أن الغيابات التى يعانى منها الأهلى حاليا مؤثرة وقوية وتؤثر على أى فريق لكن الأهلى دائما ما ينجح فى تجهيز البديل الجاهز.

ويدخل الأهلى مباراة الغد رافعاً شعار الفوز فقط من أجل الحفاظ على استكمال مشوار الحلم الافريقى فالأهلى يرغب فى اصطياد نجم تونس فى السلام من أجل مواصلة رحلة الزحف نحو الأدوار النهائية والمنافسة على لقب دورى أبطال أفريقيا الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013، ويخوض الاهلى المباراة مُحتلاً المركز الثانى برصيد 7 نقاط خلف النجم مُتصدر المجموعة بـ9 نقاط فيما يحل الهلال السودانى ثالثاً بـ6 نقاط ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوى فى ذيل المجموعة بنقطة وحيدة، ويعلم الاهلى أنه لابد من الفوز على بطل تونس من أجل الهروب من الحسابات المُعقدة فى الجولة الأخيرة كما أن بطل مصر لديه رغبة فى الثأر من الضيوف الذين فازوا على الأحمر بهدف نظيف بالجولة الأولى فى رادس.

ويتطلع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى للفوز أيضاً من أجل وضع حد للاتهامات التى تُطارده بانه بلا بصمات فى بطولة أفريقيا ويقدم نتائج متواضعة فى دورى الأبطال بعكس الحال فى الدورى المحلى الذى يُحقق فيه الفريق انتصارات كاسحة لكنها غير موجودة فى بطولة أفريقيا .