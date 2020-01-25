شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدًا لليوم السابع.. عبد الله السعيد يُعلن غيابه عن مواجهة رينجرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الله السعيد قائد فريق نادى بيراميدز، إن فريقه ضمن الصعود ولكنه يرغب فى مواصلة مشوار الانتصارات أمام إينوجو رينجرز فى مباراة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مشددا على أن كل لاعب فى بيراميدز قادر على مواصلة المسيرة، وسيلعب الفريق المباراة بجدية، ويأمل فى تحقيق الفوز.

قائد بيراميدز شدد فى المؤتمر الصحفى للمباراة على أن فريقه يسعى لتحقيق بطولة هذا الموسم ولديه رغبة فى الفوز وحصد أول بطولة ويتمنى التوفيق وتحقيق هذا الهدف مع لاعبى الفريق، وسعيد بمستواه فى الفترة الأخيرة.

وأكد عبد الله السعيد أن المدرب تحدث معه وبعض العناصر حول حصولهم على راحة فى لقاء رينجرز والكل استجاب لأنها رؤية فنية للمدرب، وسيكون جاهزا للمباريات المقبلة المهمة للغاية، وهو الأمر الذى سبق وأشار إليه ”الخليج 365” بمنح عبد الله السعيد راحة من مواجهة الفريق النيجيرى.

يذكر أن بيراميدز يحتل قمة مجموعته وضمن الصدارة والتأهل من الجولة الرابعة بعدما وصل للنقطة 12 من 4 انتصارات متتالية.

وأصبح محمد فتحى، لاعب الوسط المدافع للفريق الكروى الأول لنادى بيراميدز، جاهزًا للمشاركة مع فريقه فى المباريات المقبلة، بعد التعافى من الإصابة التى تعرض لها بتمزق فى العضلة الضامة خلال مشاركته أمام الجونة فى الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الفريق الساحلى بنتيجة 3 / 2.

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ويجهز الجهاز الفنى للفريق بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش، محمد فتحى للمشاركة أمام إينوجو رينجرز النيجيرى المقرر لها فى السادسة من مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولى، فى إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية.

غاب محمد فتحى عن صفوف بيراميدز لمدة تقترب من الستة أسابيع بعد إصابته بتمزق فى العضلة الضامة، وظل طوال الفترة الماضية يخضع لجلسات علاجية تحجت أشرف طبيب الفريق أيمن فريد.

وتلقى نادى بيراميدز موافقة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، "كاف"، على نقل مباراة فريق الكرة أمام إينوجو رينجرز النيجيرى فى كأس الكونفدرالية الأفريقية لتقام على استاد القاهرة الدولى بدلاً من استاد الدفاع الجوى.

وخاطب نادى بيراميدز الاتحاد الأفريقى، عن طريق اتحاد الكرة المصرى، لنقل المباراة لاستاد القاهرة، تلبية لطلب ترك ملعب الدفاع الجوى خلال هذه الفترة، لإقامة الدورة الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص.

يذكر أن بيراميدز تأهل للدور ربع النهائى عقب تصدر مجموعته من الجولة الرابعة بعدما وصل للنقطة 12 من 4 انتصارات متتالية.

وكان الاتحاد الأفريقى قد اختار طاقم تحكيم من جزر القمر، لإدارة مباراة بيراميدز وإينوجو رينجرز بطل نيجيريا، ومن المقرر أن يدير اللقاء الحكم على محمد عبد الله طاقم التحكيم ويساعده سليمان أمل الدين، وسعيد عمر شبلى، بينما الحكم الرابع، محمد عثمانى.