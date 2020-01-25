رقم سلبى للزمالك.. لم يسجل أهدافا على ملعبه بأفريقيا منذ 1742يوماً

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل الزمالك سلبيًا مع مازيمبى الكونغولى فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى أقيمت مساء الجمعة باستاد السلام، ليحتل الأبيض المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، وتصدر الفريق الكونغولى الترتيب برصيد 11 نقطة، حيث يتواجد الفريقان فى المجموعة رفقة أندية أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى.

وحقق الزمالك رقمًا سلبيًا لأول مرة فى بطولاته الأفريقية على أرضه لم يتحقق منذ 1742 يومًا، حيث لم تنته أى مباراة للأبيض على أرضه دون أن يُحرز خلالها أى أهداف منذ مباراة الفتح الرباطى المغربى تحت قيادة البرتغالى فيريرا فى اللقاء الذى أقيم فى ذهاب دور الـ16 ببطولة الكونفدرالية 2015، والتى أقيمت يوم 19 أبريل 2015.

ويستعرض ”الخليج 365” بدايات الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك، وماذا قدم البرتغالى فيريرا، المدير الفنى الأسبق للقلعة البيضاء فى بطولاتهما الأفريقية الأولى..

- فيريرا مع الزمالك فى الكونفدرالية

قاد البرتغالى فيريرا الزمالك فى بطولة الكونفدرالية عام 2015 وخرج مع الأبيض من دور نصف النهائى بعد الهزيمة من النجم الساحلى التونسى بنتيجة 5 / 4 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، وشهدت البطولة قيادته للأبيض فى 14 مباراة بالبطولة القارية، حقق فيريرا الفوز فى 10 مباريات وتعادل فى مباراة واحدة سلبيًا وهُزم فى 3 مباريات، ولم تشهد جميع مباياته الخروج دون إحراز أهداف على أرضه إلا فى مباراة وحيدة أمام الفتح الرباطى المغربى.