شكرا لقرائتكم خبر عن باروندو لفراعنة اليد قبل مواجهة تونس: لن نرضى إلا بالتتويج والتأهل لطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة اليد الأول الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو للاعبى الفراعنة، خلال المحاضرة الفنية استعدادا للمباراة النهائية أمام تونس غدا فى نهائى أمم أفريقيا والمحدد لها غدا قائلا لهم، "أعرف مدى صعوبة الموقف أمام مساندة الجمهور للمنتخب التونسى، لكننى أعرف أيضاً مدى قوتكم وإمكانياتكم الكبيرة للفوز وانتزاع اللقب الأفريقى من ملعب رادس، وثقتى كبيرة فى قدرتكم على تنفيذ الصعب والفوز باللقب".

وأضاف باروندو للاعبين، "أنتم الأفضل فنيًا وخططياً، ويجب تطبيق ما خططنا له خلال الفترات السابقة وتحملنا كثيرا وبذلنا مجهودا كبيرا، وحان وقت اللحظات الصعبة ويجب تخطيها، مطالبا اللاعبين بالتحلى بالهدوء والتركيز داخل الملعب وسيكون النصر حليفا لنا.

وتابع المدير الفنى، لم نقدم أفضل ما لدينا حتى الآن، وأمامنا الكثير لكى نقدمه بطريقة أفضل فى المباراة النهائية أمام تونس ولن أرضى إلا بالتتويج والتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

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وتأهل منتخب اليد إلى النهائى بالفوز على الجزائر بنتيجة 30 / 27 فى نصف النهائى، فيما تأهل المنتخب التونسى بالفوز على أنجولا بنتيجة 39 / 23 فى نفس الدور.

وشهد دور ربع النهائى فوز منتخب مصر لكرة اليد على الجابون بنتيجة 36 / 17، قبل أن يهزم أنجولا بنتيجة 33 / 26 فى ثانى لقاءاته للتأهل على نصف النهائى كأول المجموعة لمواجهة الجزائر بعد أن حصل على راحة الخميس.

ونجح منتخب مصر فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من غينيا 39 /22 ثم كينيا 44/19 وأخيرًا الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 /19، وشهدت اللقاءات الماضية حصول اللاعب وسام نوار على لقب رجل المباراة أمام غينيا، بينما حصل محسن رمضان اللاعب الواعد على لقب الأفضل فى مباراة كينيا، فيما حصل محمد ممدوح هاشم على لقب أفضل لاعب فى لقاء مصر والجابون بدور ربع النهائى قبل أن يحصد الأحمر لقب الأفضل أمام الجزائر.