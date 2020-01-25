شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رش "التتش" بالمياه قبل آخر مران للأهلى استعدادًا للنجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 فيديو قبل انطلاق مران الاهلى الختامى لمباراة النجم الساحلى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، وتم رش المياه على أرضية ملعب مختار التتش. ويدخل فريق النادي الاهلي فى التاسعة مساء الغد، الأحد، باستاد السلام واحدة من أهم مبارياته فى الفترة الأخيرة عندما يستضيف النجم الساحلي التونسي ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، فى حضور 10 آلاف مشجع ، ويدير المباراة الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.

وعقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي ونظيره فريق النجم الساحلي التونسي، ظهر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، بحضور سمير عدلي المدير الإداري للأهلي، وماهر عبد العزيز، إداري الفريق، وطاقم الحكام ومراقب المباراة، ومسئولي الفريق التونسي. Advertisements وشهد الاجتماع التأكيد على العديد الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمباراة وتحديد موعد وصول الفريقين لاستاد السلام الذي يستضيف اللقاء قبل ساعة ونصف من انطلاق المباراة، كما تقرر أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، بينما يرتدي النجم الساحلي زيا أسود بالكامل.

ويدخل الاهلي مباراة الغد رافعاً شعار الفوز فقط" من أجل الحفاظ على استكمال مشوار الحلم الافريقي فالأهلي يرغب في اصطياد نجم تونس في السلام من أجل مواصلة رحلة الزحف نحو الأدوار النهائية والمنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013 ، ويخوض الاهلي المباراة مُحتلاً المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف النجم مُتصدر المجموعة بـ9 نقاط فيما يحل الهلال السوداني ثالثاً بـ6 نقاط ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوي في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة ، ويعلم الاهلي أنه لابد من الفوز على بطل تونس الليلة من أجل الهروب من الحسابات المُعقدة في الجولة الأخيرة كما أن بطل مصر لديه رغبة في الثأر من الضيوف الذين فازوا على الأحمر بهدف نظيف بالجولة الأولى في رادس.