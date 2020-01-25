شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات أهلاوية لحسم المقعد الأخير فى القائمة الأفريقية.. ونيدفيد يقترب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحسم مسئولو النادى الأهلى المقعد الأخير فى قائمة الفريق الأفريقية بعد مباراة النجم الساحلى التونسى، المقرر لها التاسعة مساء غد، الأحد، باستاد السلام فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويتبقى للأهلى مكان وحيد شاغر فى القائمة الأفريقية بعد قيد الثنائى المُنضم للفريق فى يناير الجارى محمود كهربا والسنغالى آليو بادجى، فالقائمة الأفريقية بها 29 لاعباً حالياً ويتبقى مكان وحيد لابد أن يكون مُقيّداً بالفعل فى قائمة الفريق المحلية حيث لم يعد بإمكان الأهلى استبدال أى لاعب من القائمة.

ويمتلك الأهلى حالياً ثلاثة لاعبين مُقيّدين محلياً فقط وهم الثنائى الصاعد محمد عبد المنعم وعمار حمدى ومعهما كريم نيدفيد الذى يؤدى حالياً برنامجاً تأهيلياً من جراحة الغضروف التى أجراها قبل عدة أشهر.

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ويفاضل مسئولو النادى حالياً بين الأسماء الثلاثة وأن كان الأقرب هو كريم نيدفيد الذى سيعود للتدريبات فى غضون الأسابيع القليلة المقبلة، ويرغب الجهاز الفنى الاستفادة من جهوده محلياً وأفريقياً بعد تماثله للشفاء.

ورغم الاستقرار على قيد نيدفيد أفريقياً إلا أن الجهاز الفنى فضّل التمهّل فى هذا الأمر لما بعد مباراة النجم الساحلى، خاصة أن القيد الأفريقى مُمتد حتى 31 يناير الجارى، أى أن هناك مُتسعاً من الوقت لدى الجهاز الفنى قبل حسم المركز الأخير أفريقياً، وقد تحدث مستجدات تجبر الجهاز الفنى على قيد لاعب آخر بدلاً من نيدفيد.

وتلقى محمد عبد المنعم وعمار حمدى عدة عروض للرحيل عن الأهلى فى يناير الجارى على سبيل الإعارة حيث اقترب عبد المنعم من سموحة فيما يتنافس الاتحاد السكندرى وإنبى على خدمات عمار حمدى وسيتم حسم هذه العروض خلال الأيام القليلة المقبلة.