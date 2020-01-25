شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون ينهى إجراءات قيد أيمن حفنى فى قائمة الفريق للاستفادة منه بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مجلس إدارة نادى المقاولون العرب ، برئاسة المهندس محسن صلاح، إجراءات قيد أيمن حفنى لاعب الفريق المنضم حديثا على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، ليصبح من حق اللاعب المشاركة فى مباراة المقاولون وطنطا غداً.

ووقع اللاعب على العقود بحضور المهندس محمد عادل فتحى المشرف العام على الكرة عضو مجلس الادارة وعماد النحاس المدير الفنى للفريق وانتظم اللاعب فى تدريبات الفريق ليصبح جاهزا للمشاركة فى مباريات الفريق.

من جانبه أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن الأيام المقبلة قد تشهد ضم صفقة جديدة إلى صفوف الفريق، على اعتبار أن هناك مقعدا واحدا فى قائمة الفريق، وفقاً لرغبة عماد النحاس مدرب الذئاب.

وأضاف عادل، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن صفقة أيمن حفنى "مكانتش على البال"، وأتممناها بسرعة كبيرة ونأمل أن يكون اللاعب مفيداً للفريق فى المرحلة المقبلة، ويساهم مع زملائه فى الحفاظ على المكانة التى وصلنا إليها فى الموسم الجارى.

واختتم عادل تصريحاته قائلا، "انضمام حفنى للمقاولون كان بناءً على رغبة عماد النحاس بتواجد اللاعب معه فى الفريق، نعلم أن اللاعب تلقى عروضاً من الكثير من الأندية الكبيرة، ولكن رغبته انحازت لذئاب الجبل، وهذا يعنى أن لديه هدفاً يسعى لتحقيقه مع المقاولون".

Advertisements

واستطاع مسئولو المقاولون العرب إنهاء صفقة أيمن حفنى صانع ألعاب الزمالك السابق، والذى انضم إلى مصر المقاصة فى بداية الموسم الجارى فى صفقة بيع نهائي، إلا أن خطأ إدارياً فى فهم نظام الاستبدال حال دون قيد اللاعب فى قائمة الفريق ليظل بعيداً عن المشاركة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 29 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 36 نقطة، حيث فاز ذئاب الجبل فى 9 مباريات وتعادلوا فى ثلاثة وخسروا اثنتين أمام الأهلى والزمالك.

يعتبر محمد سالم وسيف الدين الجزيرى هدافى المقاولون العرب برصيد 5 أهداف لكل منهما، ويأتى محمد سمير مدافع الفريق فى المرتبة الثانية برصيد 4 أهداف.

جاءت انتصارات المقاولون على حساب فرق: طلائع الجيش 1/0، الانتاج الحربى 1/0، أسوان 2/1، الجونة 2/0، المصرى 1/0، حرس الحدود 1/0، الإسماعيلى 2/0، الاتحاد 1/0، إف سى مصر 3/1 فيما تعادل المقاولون مع سموحة 2/2 ومصر المقاصة بهدف لمثله.

وأكد عماد النحاس، المدير الفنى لفريق المقاولون، أن أيمن حفنى لاعب كبير ويملك من الخبرات ما يجعله واحدا من أهم الصفقات للذئاب فى المرحلة الحالية.