شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي بالأحمر والنجم بالأسود فى موقعة السلام بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الاجتماع الفنى الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى ونظيره النجم الساحلى التونسى، ظهر اليوم بمقر النادى بالجزيرة، بحضور سمير عدلى المدير الإدارى للأهلي، وماهر عبد العزيز إدارى الفريق، وطاقم الحكام ومراقب المباراة، ومسئولى الفريق التونسى، وتم الاتفاق على ارتداء الأهلى زيه التقليدى "القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء"، بينما يرتدى النجم الساحلى زيا أسود بالكامل.

وشهد الاجتماع التأكيد على العديد الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بمباراة الأهلى و النجم التونسي ، وتحديد موعد وصول الفريقين لاستاد السلام الذى يستضيف اللقاء قبل ساعة ونصف من انطلاق المباراة.

ويواجه الأهلى نظيره النجم الساحلى التونسى فى التاسعة مساء غدٍ الأحد على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

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ويدخل الأهلى مباراة الغد رافعاً شعار "الفوز فقط" من أجل الحفاظ على استكمال مشوار الحلم الأفريقى، فالأهلى يرغب فى اصطياد نجم تونس فى السلام من أجل مواصلة رحلة الزحف نحو الأدوار النهائية والمنافسة على لقب دورى أبطال أفريقيا الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013، ويخوض الاهلى المباراة مُحتلاً المركز الثانى برصيد 7 نقاط خلف النجم مُتصدر المجموعة بـ9 نقاط فيما يحل الهلال السودانى ثالثاً بـ6 نقاط ويقبع بلاتنيوم الزيمبابوى فى ذيل المجموعة بنقطة وحيدة.

يعلم الأهلى أنه لابد من الفوز على بطل تونس من أجل الهروب من الحسابات المُعقدة فى الجولة الأخيرة، كما أن بطل مصر لديه رغبة فى الثأر من الضيوف الذين فازوا على الأحمر بهدف نظيف بالجولة الأولى فى رادس.

ويتطلع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، للفوز أيضاً من أجل وضع حد للاتهامات التى تُطارده بانه بلا بصمات فى بطولة أفريقيا ويقدم نتائج متواضعة فى دورى الأبطال بعكس الحال فى الدورى المحلى الذى يُحقق فيه الفريق انتصارات كاسحة لكنها غير موجودة فى بطولة أفريقيا .