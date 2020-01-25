المارد الأحمر يحتفل بعيد ميلاد محمد هانى: "نتمنى لك عيد ميلاد سعيد"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النادى الأهلى، بعيد ميلاد اللاعب محمد هانى، ظهير أيمن النادى الأهلى، اليوم السبت، بعيد ميلاده رقم 24 حيث ولد محمد هانى فى 25 يناير عام 1996.

وكتب الحساب الرسمى للمارد الأحمر عبر تويتر :"نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا محمد هانى، نتمنى لك عيد ميلاد سعيد".



النادى الأهلى

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هذا وهنأ شريف إكرامى، حارس مرمى الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، محمد هانى بعيد ميلاده، وغرد عبر تويتر :"حبيبى يا هاني، عقبال 100 سنة".



شريف إكرامى

يحتفل محمد هاني، ظهير أيمن النادى الأهلي، اليوم السبت، بعيد ميلاده رقم 24 حيث ولد محمد هانى فى 25 يناير عام 1996، وانضم إلى قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، ليواصل التألق قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بالأهلي.

محمد هانى ظهير أيمن النادى الأهلى يثبت يوماً بعد يوم أنه الأحق بخلافة أحمد فتحى جوكر الأهلى والفراعنة فى الجبهة اليمنى، بعد المستويات المتميزة التى ظهر عليها اللاعب منذ تصعيده إلى الفريق الأول، فى الدفاع والهجوم، وخلال الموسم الجارى شارك هانى مع الأهلى فى 29 مباراة مع الأهلى سجل هدفاً وصنع هدفين، وثبت أقدامه فى التشكيل الأساسى للقلعة الحمراء.

ظهير أيمن الأهلى خاض حتى الآن 13 مباراة مع القلعة الحمراء فى مختلف البطولات صنع خلالها هدفين، ولعب فى أكثر من مركز فعلى مدار مسيرته مع الفريق، اعتمد مدربو الأهلى على محمد هانى فى مركز الظهير الأيمن أو المدافع، واستطاع هانى أن يثبت فى كل مركز أنه على قدر المسئولية.