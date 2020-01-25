شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السيدات يكتسح رواندا بخماسية فى الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وتقام منافسات كرة القدم على ملاعب الدفاع الجوى، ونجح منتخب السيدات فى تحقيق نتيجة كبيرة بالفوز بخماسية، وسيطرت لاعبات مصر على أحداث اللقاء منذ البداية وحتى نهاية اللقاء.

وتقام مباريات الكرة الخماسية للأولمبياد الخاص على شوطين بواقع كل شوط 6 دقائق فقط، ويتكون كل فريق من خمسة لاعبين اثنان أسوياء وثلاثة من أصحاب القدرات الخاصة.

ويمثل المنتخب الوطنى للسيدات ياسمين عبد الراضى بسنت عبد العزيز وياسمين محمد وآيه أحمد وعليا شكرى وميرنا محسن وشروق سيد ومريم طارق ومريم محمد، والاء فوزي، والجهاز الفنى يضم فايزة حيدر مدير فنى ونهى أحمد مدرب.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب السيدات مع جنوب أفريقيا فى المواجهة الثانية، والتى ستحدد شكل المنافسة على صدارة المجموعة.

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ويقام حفل الافتتاح للأولمبياد الخاص الأفريقى غدا الأحد باستاد الدفاع الجوي.

واعلنت اللجنة المنظمة العليا للألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص والتى تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى تفاصيل حفل الافتتاح وموعده النهائى فى مؤتمر صحفى حضرة كل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى والمهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الأقليمى للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وتشارلز نيامبى الرئيس الاقليمى للأولمبياد الخاص لمنطقة افريقيا ومارى ديفيز الرئيس التنفيذى للأولمبياد الخاص الدولى.

وتأتى إقامة الألعاب فى نهاية شهر يناير 2020 تحمل فى طيها رسالة إنسانية عن مدى الاهتمام المتزايد الذى يحظى به ذوى الإعاقة الفكرية من خلال فترة تولى الرئيس السيسي، وتعد انعكاسًا للمكانة البارزة التى تحتلها مصر فى هذا النشاط الإنساني، حيث يقع مقر الرئاسة الإقليمية بالقاهرة، كما أن الرئيس الإقليمى مصرى الجنسية.

وتقام الألعاب فى أربع رياضات وهى كرة القدم وكرة السلة والبوتشى وألعاب القوى خلال الفترة من 23 حتى 31 يناير 2019، بمشاركة 42 دولة أفريقية .