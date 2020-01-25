شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. تعرف على تطورات رحيل صالح جمعة عن الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال مصير صالح جمعة، لاعب النادى الأهلى، يشغل اهتمام الكثيرين فى القلعة الحمراء بعدما منح السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، إدارة النادى الضوء الأخضر لبيع اللاعب على سبيل البيع النهائى أو الإدارة، ونرصد فى التقرير التالى آخر تطورات وموقف صالح جمعة وهو ما نرصده فى التقرير التالى:

س: ما هو موقف صالح جمعة فى الأهلى حالياً؟

ج: لن يستمر مع الفريق وسيرحل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما أكد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، عدم حاجته للاعب مطالباً بالاستغناء عنه فى يناير الجارى لعدم حاجة الفريق لجهوده، وأكد فايلر عقب مباراة المقاولون الأخيرة بالدورى أنه لا يحتاج صالح جمعة فى الفريق متمنّياً له التوفيق فى مكان آخر.

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س: هل سيرحل اللاعب عن النادى الأهلى على سبيل البيع النهائى أم الإعارة؟

ج: الرحيل سيكون على سبيل الإعارة، بعدما رفض مسئولو الأهلى طلب صالح جمعة لاعب الفريق بالرحيل نهائياً من القلعة الحمراء، وأصروا على أن يكون الرحيل على سبيل الإعارة.

س: ما هو موقف صالح جمعة من مسألة الرحيل على سبيل البيع النهائى أم الإعارة؟

ج: صالح جمعة طلب الرحيل على سبيل البيع النهائى، وتحدث مع مسئولى النادى بشأن منحه الاستغناء النهائى وعدم الخروج بنظام الإعارة، وفقاً لرغبة الأهلى، وأكد صالح جمعة أنه يرغب فى الرحيل لأى نادٍ نهائياً حتى يشعر معه بالاستقرار بدلاً من التنقل من نادٍ لآخر بشكل مُستمر، لكن مسئولى الأهلى قابلوا رغبة صالح جمعة بالرفض التام وأكدوا للاعب أنه سيرحل على سبيل الإعارة فقط داخل أو خارج مصر، ويحاول مسئولو الأهلى حاليًا تسويق صالح جمعة قبل غلق انتقالات الشتاء الجارية.

س: ماذا عن العروض التى تلقاها صالح جمعة مؤخراً؟

ج: حسب تأكيدات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق فإن النادى لم يتلق عروضاً رسمية من أى نادٍ لضم اللاعب، ويجد مسئولو القلعة الحمراء أزمة فى تسويق اللاعب، خاصة أن أكثر من نادٍ يخشى إتمام الصفقة بسبب عدم التزام اللاعب من ناحية، كما أن صالح يُبالغ فى طلباته المالية ويرغب فى الحصول عليها من النادى الذى قد يلعب له.