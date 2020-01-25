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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 25 يناير 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الزمالك يرفض إعارة إمام عاشور بعد عرض حرس الحدود ويشترط "البيع"، مفاجأة.. رخصة الفيديو تهدد تطبيق تقنية الـvarمع بداية الدور الثانى للدورى .

الزمالك يرفض إعارة إمام عاشور بعد عرض حرس الحدود ويشترط "البيع"

رفض مسؤولو الزمالك عرض نادى حرس الحدود بشأن استعارة إمام عاشور صانع ألعاب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية فى شهر يناير الجارى، مشترطين البيع النهائى حال الموافقة على رحيل اللاعب الذى اكتفى مسؤولو الأبيض بقيده فى القائمة المحلية هذا الموسم، بعدما انضم للفريق عقب قيد الأبيض لقائمته الأفريقية مطلع الموسم الحالى.

مفاجأة.. رخصة الفيديو تهدد تطبيق تقنية الـvarمع بداية الدور الثانى للدورى

كشف مصدر باتحاد الكرة مفاجأة جديدة بخصوص موعد تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى هذا الموسم، وأوضح أنه من الوارد تأجيل تطبيق التجربة وعدم انطلاقها مع بداية الدور الثانى بالدورى.

تأجيل قمة سيدات دورى الطائرة بين الأهلى والزمالك

قررت لجنة المسابقات باتحاد الطائرة بتأجيل لقاء الأهلى والزمالك فى دورى السيدات بختام الدور الأول، والذى كان مقررا إقامته فى السادسة مساء اليوم بصالة أكاديمية الشرطة بالعباسية بدون جمهور، وفقاً لتأكيدات حمدى الصافى المدير الفنى للأهلى.

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شركة الملابس تتحفظ على تعديل زى منتخب مصر فى الأولمبياد

تحفظت شركة الملابس الراعية لقميص منتخب مصر على تعديل الزى الخاص بالفراعنة فى شهر 7 المقبل، وأكدت أنها ستقوم بتغيير تصميم الزى فى نهاية العام الجارى كما هو متبع مع جميع المنتخبات .

الأهلي يرفض مناقشة عروض رحيل الشناوي فى يناير

رفض مسئولو الأهلي، ممثلين في لجنة التخطيط والجهاز الفني لفريق الكرة الأول بقيادة السويسري رينيه فايلر، فكرة مناقشة العروض التي تلقاها محمد الشناوى حارس مرمى الفريق، نظراً للحاجة الشديدة لخدماته، سواء في بطولة الدوري العام أو على المستوى القاري، وجدد أكثر من ناد أوروبي رغبته في ضم محمد الشناوي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد المستويات الجيدة التى قدمها الحارس الدولي مع الأهلي ومنتخب مصر خلال الفترة الماضية.

الزمالك يضم جنش وعيد للقائمة الأفريقية قبل ختام مجموعات دوري الأبطال

استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على إخطار إدارة الكرة بالنادى الأبيض، على تفضيله قيد الثنائى محمود جنش، حارس مرمى الفريق، والصاعد أحمد عيد، الظهير الأيمن للأبيض، فى القائمة الأفريقية المشاركة فى النسخة الجارية من دورى أبطال أفريقيا.

حسام البدري يحضر مباراة سوبر الأهلي والزمالك استعدادا لـ توجو

يسافر حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إلى الإمارات لمتابعة مباراة السوبر المصري الذي يجمع الأهلي والزمالك يوم 20 فبراير المقبل، المقرر إقامته باستاد محمد بن زايد بالإمارات، لمتابعة لاعبي الفريقين استعداد لمعسكر شهر مارس الذي تتخلله مباراتان أمام منتخب توجو في الفترة من 23 إلى 31 مارس فى الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021، والمقرر إقامتها بالكاميرون في شهر يناير المقبل.