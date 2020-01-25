شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض: محمد صلاح ليس له مطالب خاصة وعايز ينجح مع المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيد معوض، مدرب مساعد منتخب مصر الأول، أن هناك تواصلا دائما بين جهاز المنتخب ومحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، وجميع المحترفين، لمتابعتهم والشد من أزرهم قبل كل مباراة.

وقال معوض لـ"الخليج 365"، إن محمد صلاح ليس له أى مطالب خاصة، ولكنه يريد أن ينجح مع منتخب مصر ويحقق مزيداً من البطولات للفراعنة ولنفسه على المستوى الشخصى، لذا يعمل جهاز المنتخب واتحاد الكرة على توفير أجواء مناسبة للفرعون المصرية.

وتغيب محمد صلاح عن معسكرىّ الفراعنة الأخيرين، وكشف الأشعة التى خضع لها فى المعسكر الثانى عن إصابته بالتواء فى الكاحل ما تسبب فى استبعاده من مباراتىّ كينيا وجزر القمر.

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ويستعد منتخب مصر الأول لمواجهة منتخب توجو فى مارس المقبل فى مباراتى الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون فى يناير 2021، بعد أن تعادل الفراعنة أمام كينيا وجزر القمر.

وأقيمت الثلاثاء الماضى قرعة الدور الثانى لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وأسفرت عن تواجد منتخب مصر فى المجموعة السادسة التى تضم منتخبات كل من الجابون وليبيا وأنجولا.. وتم تقسيم المنتخبات الـ40 إلى 10 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 فرق، يقام بينهم دورى من دورين، على أن تصعد المنتخبات أصحاب الصدارة للدور الثالث والأخير من سباق التصفيات.

كما تم تقسيم المنتخبات العشرة المتأهلة للمرحلة النهائية إلى قسمين، يضم كل منهما 5 منتخبات حسب التصنيف الدولى، ويقابل كل منتخب من التصنيف الأعلى نظيره من التصنيف الأقل بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل الخمسة الفائزين مباشرة للمونديال، وتم توزيع المستويات على المنتخبات المشاركة فى التصفيات بناء على آخر تصنيف للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الصادر فى ديسمبر من العام الماضى، والذى شهد تواجد مصر فى المستوى الأول.