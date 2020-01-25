شكرا لقرائتكم خبر عن جولة سياحية لوفد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام وفد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ال wada بجولة سياحية على هامش زياراته لمصر لمتابعة تطوير المنظمة الوطنية لمكافحه المنشطات nado، وشملت زيارة مجمع الأديان، ومسجد عمرو بن العاص، وأشاد الوفد بحفاوة وحسن الاستقبال، وتميز وتنوع معالم مصر الأثرية والسياحية.

وكان وفد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات التقوا الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لبحث تطورات اتفاقية التعاون المشترك بين المنظمتين المصرية والجنوب أفريقية فى مجال مكافحة المنشطات بحضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.

تلقى الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب خطاب شكر من منظمة " الوادا" المصرية للمنشطات بسبب سلبية جميع العينات الخاصة بالمنشطات التى تم إجراءاها للاعبى منتخب مصر خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة التى استضافتها مصر وفاز بلقبها الفراعنة و التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

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وأثبتت نتيجة العينات سلبية جميع النتائج للاعبى منتخب مصر الأوليمبى، ليتم توجيه خطاب شكر من اللجنة المصرية للمنشطات إلى المنتخب الأوليمبى والتزامهم بعدم تناول أى مواد منشطة.

تلقى اتحاد الكرة خطابًا من الاتحاد الدولى لكرة القدم -فيفا- يخطرهم فيها بإقامة قرعة أولمبياد طوكيو 2020 فى النصف الثانى من شهر إبريل المقبل بطوكيو فى إطار الإعداد للمشاركة فى الأولمبياد المقرر لها يوليو المقبل حيث يبدأ الفراعنة مبارياتهم يوم 23 من نفس الشهر ثم 26 و29 على أن يتأهل الفريقان أصحاب المراكز الأول والثانى لدور الـ8 .

وكشف شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى عن أن القرعة ستقام فى أبريل وتم الاستقرار على سفر شوقى غريب ومعه علاء عبد العزيز مدير المنتخب إلى جانب أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية والمشرف على المنتخب وسيتم زيارة المدينة التى ستستضيف مباريات المنتخب عقب القرعة وأيضًا الفنادق والملاعب الخاصة بالبطولة.

واستقر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب على ضم قائمة تضم 50 لاعبًا وإرسال القائمة النهائية فى شهر يونيو من العام المقبل إلى الاتحاد الدولى "فيفا" استعدادًا للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020، واشترط "فيفا" على المنتخبات المتأهلة للأولمبياد ضرورة إرسال قائمة تضم 50 لاعبًا على أن يتم إرسال القائمة النهائية فى يوليو والتى تضم 18 لاعبًا، بالإضافة إلى 3 لاعبين احتياطى يتم استبعادهم قبل أول مباراة رسمية للمنتخب فى الأولمبياد.