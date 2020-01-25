بيراميدز بالأسود الكامل أمام رينجرز النيجيري بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:
أُقيم اليوم السبت الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ونظيره رينجرز بطل نيجيريا والتي ستُقام في السادسة من مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وتم خلال الاجتماع، الاتفاق على ارتداء بيراميدز للون الأسود الكامل، فيما يرتدي الضيوف اللون الأبيض كاملا خلال المباراة.
وتم الاتفاق على أن يتحرك الفريقان لملعب استاد القاهرة الدولي في الرابعة عصرا، قبل ساعتين من انطلاق المباراة، وكذا تم الاتفاق على حضور ١٠٠٠ متفرج للقاء بالملعب.
مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، وليد مهدي مدير المباريات، ومحمد صلاح مدير فريق الكرة، وشريف جمال مدير العلاقات العامة بالنادي.
يذكر أن بيراميدز ضمن تأهله للدور ربع النهائي كأول المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى ١٢ نقطة من ٤ انتصارات متتالية في دور المجموعات.
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