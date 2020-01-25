عبد الحفيظ: لابديل عن الفوز أمام النجم والهلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:
قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن فريقه لا يمتلك أي خيار سوى الفوز في مباراة النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني.
الأهلي من المقرر أن يواجه نظيره النجم الساحلي مساء يوم غد الأحد ضمن منافسات الجولة الـ 5 من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا قبل أن يلتقي الهلال.
وأضاف عبد الحفيظ، في تصريحات صحفية له اليوم السبت:"مباريات فرق شمال أفريقيا تكون صعبة ولكن لابد أن نركز بهذه المباريات، الكرة التونسية ليست غريبة علينا، والنجم ليس كتابًا مغلقًا لنا والعكس صحيح".
وأشار مدير الكرة بالأهلي، إلى أن الغيابات تكون مؤثرة على صفوف أي فريق والأهلي لديه 11 إصابة، مضيفًا:"لدينا لاعبين نثق بقدراتهم".
وأتم مدير الكرة بالنادي الأهلي حديثه بقوله:"لايوجد لدينا بدائل سوى الفوز والتركيز في المباريات المهمة والتوفيق عاملان مهمان".
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