بالفيديو.. نجم برشلونة الأسبق يوجه رسالة لمرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفي الجريتلي:

نشرت القناة الرسمية لمرتضى منصور، رئيس الزمالك، اليوم السبت، على منصة يوتيوب مقطع فيديو يُظهره ويلتقي اللاعب الكاميروني صامويل إيتو.

وقال إيتو عندما التقى بمرتضى منصور: "رئيس كبير، إنه شرف كبير لقائك".



وجاء ذلك على هامش المباراة التي جمعت الزمالك ونظيره مازيمبي الكونجولي مساء يوم أمس السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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وكان صامويل إيتو، نجم برشلونه السابق قد وصل لمصر؛ للمشاركه مع مسئولي لاليجا و العديد من رموز المجتمع المصري في افتتاح أحد المطعم الخاصة.

و يعد إيتو اللاعب الوحيد الحاصل على ٤ ألقاب للدوري الأوروبي مع ثلاث فرق مختلفة: برشلونة، ريال مدريد وإنتر ميلان، كما حصل على ٤ ألقاب كأفضل لاعب في أفريقيا.