مباشر الشوط الثاني| بلاتينيوم 0-1 الهلال.. الأهلي في مأزق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -أيمن جيلبرتو:

نجح فريق الهلال السوداني خارج ملعبه في خطف انتصار قاتل من بلاتينيوم الزيمبابوي بدوري أبطال أفريقيا بهدف نظيف في مباراة الجولة الخامسة.

ورفع الهلال رصيده للنقطة 9 من 5 مباريات متساوياً مع النجم في الرصيد لكن من 4 مباريات، بينما يأتي الأهلي ثالثا برصيد 7 نقاط، وأخيرا بلاتينيوم برصيد نقطة واحدة.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره النجم بملعب استاد السلام في التاسعة مساء الأحد بختام مباريات الجولة الخامسة.

ومن المنتظر أن يخرج الأهلي في الجولة السادسة لملاقاة الهلال بملعب الأخير، بينما يستضيف النجم الساحلي نظيره بلاتينيوم.

وأهدر فريق بلاتينيوم ركلة جزاء في الدقيقة 25 من أحداث المباراة، وكان أن يسجل مرتين في الدقائق 43 و45 لكنها مرت بسلام على شباك الهلال.

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وكاد الهلال أن يفتتح التسجيل من فرصة خطيرة في الدقيقة الأولى من شوط المباراة الثاني.

وواصل الهلال محاولاته، وسدد لاعبه كرة قوية اصطدمت القائمة لتعود لمهاجم الفريق الذي سجلها في المرمى، لكن الحكم قام بإلغاء الهدف بسبب التسلل في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 68 كاد بلاتينيوم أن يسجل هدفا من ركلة حرة مباشرة، لكن التسديدة مرت بجوار قائم حارس الهلال.

وعاد الهلال بهجمة خطيرة في الدقيقة 73 من أحداث المباراة، لكن حارس بلاتينيوم يتألق وينقذ فريقه من هدف محقق.

واستغل مهاجم الهلال محمد موسى خطأ دفاعي من بلاتينيوم بعدما استلم كرة طويلة وسددها أرضيه في شباك بلاتينيوم في الدقيقة 85.