الأهلي يستعد للنجم الساحلي بدراسة آخر 6 مباريات له

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يعقد رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، محاضرة فنية للاعبيه مساء اليوم السبت بمعسكر الفريق؛ استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي التونسي.

وكثف السويسري جلساته ومحاضراته الفنية مع اللاعبين خلال الأيام الثلاثة الماضية؛ للتأكيد على بعض النقاط الفنية الخاصة بمباراة النجم الساحلي التونسي المرتقبة.

كان الجهاز الفني قد أعد تقريرًا بالفيديو عن آخر ٦ مباريات لفريق النجم الساحلي محليًا وإفريقيًا.

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وفي سياق آخر، حدد السويسري رينيه فايلر العاشرة والنصف صباح غدٍ الأحد موعدا لمران اللاعبين الغائبين عن مباراة النجم الساحلي التونسي.

ومن المنتظر أن يعلن فايلر عن قائمة اللاعبين المشاركين في لقاء النجم الساحلي عقب مران الفريق المحدد له الرابعة بعد عصر اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.

وحدد فايلر برنامجًا تدريبيًا خاصًا للاعبين الغائبين عن لقاء النجم الساحلي، تحت قيادة سامي قمصان، مدرب الفريق، وتوماس بينكيل مدرب الأحمال.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها التاسعة مساء غدٍ الأحد على ملعب السلام.