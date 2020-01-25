"قرارات جديدة".. تعرف على الموعد النهائي لمباراة مصر وتونس في نهائي بطولة أفريقيا لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

تأكد بصورة نهائية إقامة مباراة مصر وتونس في نهائي كأس أمم أفريقيا لليد التي تستضيفها تونس الساعة السابعة (بتوقيت القاهرة) من مساء غد الأحد على صالة قصر الرياضة برادس.

وتأهل المنتخب المصري على حساب شقيقه الجزائري بالفوز 30 -27 فيما سحقت تونس أنجولا 39-23 .

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا لليد قد شرعت بيع تذاكر مباراة نصف النهائي والنهائي يوم الخميس الماضي حيث تحدد موعد مباراة نسور قرطاج مع أنجولا السابعة والنصف دون تحديد موعد مباراة النهائي في التذاكر الخاصة بالإضافة إلى الموقع الرسمي للبطولة.

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وقالت صحيفة "تونس الرقمية " إن اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا لليد قررت اتخاذ قرارات جديدة ومنعت العمل بالتذاكر المجانية للنساء والأطفال وحددت مبلغ 10 دنانير (55 جنيه للدرجة الموحدة) و20 دينار (110 جنيه) للدرجة الأولي على أن تغلق القاعة قبل ساعتين قبل إنطلاق مباراة النهائي.

ويحضر وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي مباراة النهائي بعد أن وصل صباح اليوم الجمعة إلى تونس لمؤازرة منتخب مصر لكرة اليد .

وتمنح هذه البطولة بطلها بطاقة تأهل مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020 ، بالإضافة إلى بطاقتين غير مباشرتين للدورات المؤهلة لتصفيات الأولمبياد.

وكانت منتخب الفراعنة قد ضمن المشاركة بمونديال 2021 بسبب تنظيم البطولة في مصر بالإضافة إلي 6 منتخبات تأهلت للمونديال وعلى رأسهم تونس وأنجولا والجزائر.