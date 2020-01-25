ليونيل ميسي يقود برشلونة لمواجهة فالنسيا بالدوري الإسباني

أعلن كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة فالنسيا في المباراة التي تجمع بين الفريقين في الخامسة مساء اليوم السبت علي ملعب ميستايا، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:-

في حراسة المرمي: تير شتيجن .

الدفاع: بيكيه، أومتيتي، جوردي ألبا، سيرجي روبيرتو.

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الوسط: أرتور، بوسكيتس، دي يونج.

الهجوم : ميسي، فاتي، جريزمان.

قائمة البدلاء: إيناكي يينا، راكيتيتش، سيميدو، كولادو، فيدال، فيربو، لينجليت.

ويسعي الفريق الكتالوني يقيادة مدير

الفني كيكي سيتين للفوز في مباراته اليوم أمام فالنسيا للمحافظة علي صدارة الدوري الإسباني الذي يحتلها حتب الأن برصيد 43 نقطة، كما يسعي فالنسيا لرفع رصيد نقاطه حيث يحتل المركز السادس برصيد 31 نقطة، وذلك بعد أن خاض كلا الفريقين 20 لقاء في الليجا.