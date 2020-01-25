لويس جارسيا يعلن تشكيل الشباب لمواجهة الهلال

أعلن لويس جارسيا المدير الفنى للشباب السعودي عن تشكيل الفريق لمواجهة الهلال، والتي تجمع الفريقين في الخامسة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. بن سلمان للمحترفين. جاء تشكيل الشباب لمواجهة الهلال كالأتى : حراسة المرمى : فاروق بن مصطفى. خط الدفاع : أحمد الشراحيلي، محمد سالم، حسن معاذ، Advertisements عبدالله الشامخ. عبدالله الشامخ. خط الوسط : الفريد ندياي، عبدالمجيد الصليهم، كريستيان جوانكا، سيباستياو جونيور، دانيلو أسبيريا. خط الهجوم : ماكيتى ديوب. الاحتياط : عبدالله العويشير، فهد الغازي، عبد الملك الخيبري، محمد البقاعي، حسين القيد، حسن الراهب، محمد عطية، عبدالملك الشمري، تركي العمار.

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