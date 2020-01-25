رئيس الإتحاد التونسي لكرة اليد: منتخب مصر قوي

أكد مراد المستيري رئيس الجامعة التونسية لكرة اليد على قوة منتخب مصر، قبل مباراة الفريقين، في نهائي بطولة الامم الافريقية لكرة اليد والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وقال المستيري في تصريحات للصحافة التونسية " علي المنتخب التونسي الفوز بالبطولة الافريقية غدا في المباراة النهائية علي حساب المنتخب المصري، وعلى الجماهير التونسية مليء سعة إستاد

رادس عّن أخره".

وتابع " المنتخب المصري قوي وتقدم بخطي ثابتة نحو المباراة النهائية ولدي لاعبيه خبرات كبيرة وهو العقبة الوحيدة أمام المنتخب التونسي نحو الفوز باللقب والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو باليابان يوليو المقبل".