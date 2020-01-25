وجهت رئيس الوفد الجزائري المشارك في الألعاب الإفريقية للأولمبياد الخاص المقامة حاليا فى مصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر إلى مصر والرئيس السيسي والقادة السياسية على استضافة أول ألعاب افريقية للأولمبياد الخاص، والذي جعل إفريقيا كلها تشترك في هذه البطولة.
وأعربت رئيس الوفد الجزائري عن سعادتها بالمشاركة في أول ألعاب افريقية للأولمبيادالخاص تهدف إلى التقارب بين الشعوب الإفريقية.
وتشارك الجزائر الشقيقة ببعثة قوامها 145 لاعب ولاعبة فى ألعاب القوى، وكرة القدم وكرة السلة ورياضة البوتشي
وتأتي إقامة الألعاب في نهاية شهر يناير 2020 تزامنًا مع انتهاء فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسيلمنظمة الاتحاد الأفريقي تحمل في طيها رسالة إنسانية عن مدى الاهتمام المتزايد الذي يحظى به ذوي الإعاقة الفكرية من خلال فترة تولى الرئيس السيسي، وتعد انعكاسًا للمكانة البارزة التي تحتلها مصر في هذا النشاط الإنساني، حيث يقع مقر الرئاسة الإقليمية بالقاهرة، كما أن الرئيس الإقليمي مصري الجنسية.
وتقام الألعاب فى أربع رياضات وهي كرة القدم وكرة السلة والبوتشي وألعاب القوي خلال الفترة من 23 حتى 31 يناير 2019، بمشاركة 42 دولة أفريقية .
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوفد الجزائري: نشكر مصر والرئيس السيسي على استضافة الألعاب الإفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.