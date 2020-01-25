فقرة تأهيلية لثثلاثي الزمالك على هامش مران اليوم

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على تخصيص فقرة خاصة تأهيلية لثلاثي الفريق فرجاني ساسي ومحمد عبدالشافي وأحمد سيد زيزو بجيمانيزيوم النادي وذلك على هامش

المران المقام حاليا بملعب النادي.

واكتفى الثلاثي بأداء تدريبات بدنية وتأهيلة بالجيمانيزيوم بناء على تعليمات الجهاز الفني وذلك لمعالجة الارهاق.

وعلى الجانب الآخر عقد كارتيرون جلسة فنية

مع معاونيه على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي، وتحدث عن بعض الأمور الفنية التي سيتم التركيز عليها خلال التدريبات وبعض الملاحظات التي حدثت بلقاء أمس أمام مازيمبين.

ويستعد الفريق لمواجهة وادي دجلة والمقرر لها الثلاثاء القادم بالجولة الخامسة عشر من الدوري الممتاز.