اكتسح المنتخب المصري لكرة السلة بنين بنتيجة 35 -8 على نظيره التونسي بنتيجة في المواجهة الخامسة والأخيرة من منافسات كرة السلة في البطولة الافريقية للأولمبياد الخاص. وينافس في كرة السلة خمس منتخبات وهم مصر والمغرب والجزائر وتونس بوروندي. ومثل المنتخب المصري كلا من : عمر سيف الإسلام و محمد عبد النبي محمود و محمد أمين أمين وسليمان عبد الناصر احمد عبد العال وأحمد محمد عبد الفتاح ومحمد السيد النجار ومحمد Advertisements عبد النبي محمود تحت قيادة وليد خلف وخالد احمد مدرب مساعد . عبد النبي محمود تحت قيادة وليد خلف وخالد احمد مدرب مساعد . وتقام المواجهة على 4اشواط بواقع 8دقائق لكل شوط ويلعب كل فريق بخمس لاعبين . وانطلقت صباح اليوم منافسات الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص والتي تستضيفها مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 23 حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 42 دولة إفريقية . وتشهد الألعاب خوض أربع رياضات وهي كرة القدم وكرة السلة والبوتشي وألعاب القوى وكشفت اللجنة المنظمة عن مواعيد المنافسات بالرياضات المختلفة . وتأتي إقامة الألعاب في نهاية شهر يناير 2020 تزامنًا مع انتهاء فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظمة الاتحاد الأفريقي تحمل في طيها رسالة إنسانية عن مدى الاهتمام المتزايد الذي يحظى به ذوي الإعاقة الفكرية من خلال فترة تولى الرئيس السيسي، وتعد انعكاسًا للمكانة البارزة التي تحتلها مصر في هذا النشاط الإنساني، حيث يقع مقر الرئاسة الإقليمية بالقاهرة، كما أن الرئيس الإقليمي مصري الجنسية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلة المنتخب المصري بنين تكتسح تونس في البطولة الافريقية للالمبياد الخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.