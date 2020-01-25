كارتيرون يجتمع بجهازه المعاون في الزمالك

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك جلسة فنية مع معاونيه على هامش المران المقام حاليًا بملعب النادي. المران المقام حاليًا بملعب النادي. تحدث كارتيرون عن بعض الأمور الفنية التي سيتم التركيز عليها خلال التدريبات وبعض الملاحظات التي حدثت بلقاء أمس أمام مازيمبين. التركيز عليها خلال التدريبات وبعض الملاحظات التي حدثت بلقاء أمس أمام مازيمبين. كذلك وضع البرنامج التأهيلي والفني استعدادًا لمواجهة وادي دجلة في الدوري المصري الممتاز.

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