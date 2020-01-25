الونش يغيب عن تدريبات الزمالك بإذن من الجهاز الفني

حصل محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك على إذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بعدم التواجد اليوم بالتدريبات المقامة حاليا بملعب النادي بسبب وفاة جدته. كارتيرون بعدم التواجد اليوم بالتدريبات المقامة حاليا بملعب النادي بسبب وفاة جدته. وحرص الجهاز الفني والإداري واللاعبين على التواصل مع الونش وتقديم واجب العزاء له . ويستعد الفريق لمواجهة وادي دجلة والمقرر لها الثلاثاء القادم بالجولة الخامسة عشر من الدوري الممتاز.

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