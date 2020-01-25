شاهد.. مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني

تقام في الخامسة مساء اليوم السبت مباراة فالنسيا وبرشلونة ضمن لقاءات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني، في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب ميستايا.

يبحث برشلونة عن تحقيق انتصار يضمن له الاستمرار في صدارة الدوري الإسباني خاصة مع صراعه الشرس مع ريال مدريد،

حيث يملك كلاهما 43 نقطة، ويتقدم البلوجرانا في المركز الأول بفارق الأهداف.

ينتظر كل برشلونة وريال مدريد كل منهما تعثر الأخر من أجل الانفراد بالصدارة.

يعد اللقاء هو الاختبار الثالث للمدير الفني الجديد لبرشلونة كيكي

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ستين، بعد تحقيقه انتصارين صعبين أمام غرناطة وايبيزا في الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا.

على الجانب الأخر فأن فالنسيا يحتل المركز السابع برصيد 31 نقطة، ويسعى لاستعادة انتصاراته بعد الهزيمة في الجولة الماضية من ريال مايوركا.

القنوات الناقلة لمباراة فالنسيا وبرشلونة:

تذاع المباراة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 3 بتعليق الجزائري حفيظ دراجي

شاهد مباراة فالنسيا وبرشلونة.