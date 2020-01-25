تقام في الخامسة مساء اليوم السبت مباراة فالنسيا وبرشلونة ضمن لقاءات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني، في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب ميستايا.
يبحث برشلونة عن تحقيق انتصار يضمن له الاستمرار في صدارة الدوري الإسباني خاصة مع صراعه الشرس مع ريال مدريد،حيث يملك كلاهما 43 نقطة، ويتقدم البلوجرانا في المركز الأول بفارق الأهداف.
ينتظر كل برشلونة وريال مدريد كل منهما تعثر الأخر من أجل الانفراد بالصدارة.
يعد اللقاء هو الاختبار الثالث للمدير الفني الجديد لبرشلونة كيكي
على الجانب الأخر فأن فالنسيا يحتل المركز السابع برصيد 31 نقطة، ويسعى لاستعادة انتصاراته بعد الهزيمة في الجولة الماضية من ريال مايوركا.
القنوات الناقلة لمباراة فالنسيا وبرشلونة:
تذاع المباراة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 3 بتعليق الجزائري حفيظ دراجي
شاهد مباراة فالنسيا وبرشلونة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.