صدمة لجمهور الهلال السعودي باقتراب رحيل الأسد “جوميز”!

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ذكرت تقارير صحفية سعودية اليوم السبت أن اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز لن يستمر مع الفريق الأول بنادي الهلال السعودي في الموسم المقبل، وأن النادي بدأ البحث عن مهاجم أجنبي لتعويضه.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية عن مصادر لها أن “أبرز الأسماء التي يتم التفاوض معها الأرجنتيني روجيليو فونيس موري مهاجم وهداف مونتيري المكسيكي حيث ينتهي عقده الصيف المقبل.”
ويتصدر جوميز قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين (دوري المحترفين السعودي) في الموسم الحالي، حيث سجل 12 هدفًا، علمًا بأنه سجل 21 هدفًا الموسم الماضي.
وكان جوميز 34/ عامًا/ عنصراً أساسيًا في تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا، بتسجيله 11 هدفًا، ليتصدر قائمة هدافي نسخة .2019
ويبلغ روجيليو موري لاعب مونتيري المكسيكي، من العمر 28 عامًا، وهو لاعب أرجنتيني يلعب في مركز الهجوم، وسبق له اللعب مع بنفيكا وريفر بليت ونادي إف.سي دالاس، ولعب مع منتخب الأرجنتين.
ورفضت إدارة الهلال الدخول في مفاوضات حاليًا لأن مونتيري يرغب في الحصول على عشرة ملايين دولار لانتقاله علمًا بأنه سيمكنه الانتقال، في صفقة انتقال حر الصيف المقبل، ما لم يجدد عقده مع مونتيري.
وتجدر الإشارة إلى أن روجيليو موري هو هداف الفريق المكسيكي وسجل هدفه رقم 100 مع الفريق في مباراته أمام ليفربول الإنجليزي في كأس العالم للأندية الشهر الماضي.
وأشارت صحف مكسيكية إلى أن ناديي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي والهلال يريدان الحصول على خدمات روجيليو، وقد أرسل النادي الأمريكي بالفعل عقداً لشرائه مقابل خمسة ملايين دولار لكن النادي المكسيكي طالب بضعف المبلغ.
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