مانشستر يونايتد يفكر في ضم هداف كأس أمم افريقيا 2019

دخل مانشستر يونايتد في مفاوضات مع المهاجم “أوديون إيجالو” للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي الحالي من أجل تعويض غياب المهاجم الانجليزي “ماركوس راشفورد”.

ووفقًا “لسكاي سبورت” فإن اليونايتد يفكر في المهاجم الدولي النيجيري كخيار ممكن، بعد ما خسر سباق التعاقد مع المهاجم الأوروجواياني “إدينسون كافاني” الذي وصلت تكلفته إلى 66 مليون جنيه إسترليني لصالح “أتلتيكو مدريد وتشيلسي“.

وقاد ايجالو منتخب بلاده لاحتلال المركز الثالث في بطولة “كأس أمم افريقيا 2019″، وفاز بلقب هداف البطولة التي استضافتها “مصر“برصيد خمسة أهداف.

وكان “أوديون إيجالو” قد خاض تجربة مميزة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع واتفورد، ونجح في احراز 16 هدفًا في موسم 2015/2016.

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا من واتفورد إلى نادي “تشانغتشون ياتاي الصيني” في الميركاتو الشتوي 2017 مقابل 20 مليون جنيه إسترليني، ثم غادر صفوف فريق تشانغتشون بعد ما هبط إلى دوري الدرجة الأولى، وانضم إلى فريق “شنجهاي شينهوا” في الميركاتو الشتوي الماضي، ولم يتبق له سوى عامين في عقده الحالي.

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وبعد هزيمتة المانيو أمام “بيرنلي” على ملعب أولد ترافورد في منتصف الأسبوع الماضي، أشار المدير الفني للفريق “أولي جونار سولشاير” إلى أن النادي في حاجة إلى عدة تعاقدات جيدة لتعويض غياب “بول بوجبا” وكذلك “راشفورد”.

وأضاف “سولشاير” أنه من الصعب التعاقد مع ثمانية لاعيبة أو 10 دفعة واحدة في خلال نافذة انتقالات واحدة، وان التعاقدات المهمة سوف تكون في الصيف.