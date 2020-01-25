تشاؤم في أتلتيكو مدريد بشأن صفقة كافاني

أكد نادي أتلتيكو مدريد اليوم السبت أن محاولاته لضم المهاجم الأوروجواياني إدينسون كافاني، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تشوبها بعض التعقيدات، وذلك قبل أيام قليلة على إنتهاء موسم الانتقالات الشتوية الذي يغلق أبوابه في 31 يناير الجاري.

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن كافاني يأتي على رأس قائمة اللاعبين الذين يرغب في ضمهم الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، هذا الشتاء، ولكن المفاوضات الجارية بين النادي الإسباني ونظيره الفرنسي لا تسير على ما يرام، على حد قول الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن أتلتيكو مدريد قدم عرضًا لباريس سان جيرمان يبلغ 10 ملايين يورو من أجل الحصول على خدمات كافاني ولكن العرض المذكور لم يلق رضا نادي العاصمة الفرنسية الذي أدعى أنه بحاجة لأستمرار المهاجم الأوروجواياني بين صفوفه.

ورغم ذلك، لا يبدو أن أتلتيكو مدريد في طريقه للإعلان عن إذعانه وإستسلامه أمام رفض باريس سان جيرمان التخلي عن كافاني، حيث أن إصرار سيميوني الشديد على ضم اللاعب يدفع إدارة النادي الإسباني إلى المضي قدمًا في التفاوض حول هذه الصفقة حتى الرمق الأخير.

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وأشارت “ماركا” إلى أن رغبة كافاني التي تتجه إلى أرتداء قميص أتلتيكو مدريد هي التي ستبقي على أمال أتلتيكو مدريد في التعاقد مع اللاعب حتى اليوم الأخير في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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