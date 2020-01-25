اتحاد جدة مُصمم على اتمام صفقة أيوب الكعبي قبل غلق الميركاتو الشتوي

ذكر تقرير إخباري اليوم السبت أن نادي اتحاد جدة السعودي لا يزال يواصل مفاوضاته لضم اللاعب المغربي أيوب الكعبي إلى صفوف الفريق الأوول، المنافس بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (دوري المحترفين السعودي).

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية عن مصادر لها أن إدارة نادي الاتحاد توصلت لاتفاق مع اللاعب وبأنتظار الحسم النهائي خلال اليومين المقبلين.

وأضافت الصحيفة أنه من المنتظر قيد المغربي الكعبي بديلاً عن البرازيلي جوناس دي سوزا أو مواطنه الحارس مارسيلو جروهي، حال إتمام الصفقة.

وفي سياق متصل، ذكرت الصحيفة أن هناك محاولات أخرى لضم لاعبين محليين بعد التعاقد مع عبد المجيد السواط من التعاون، والذي ينضم أعتباراً من الموسم المقبل ولمدة ثلاثة أعوام.

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ويحتل الاتحاد المركز الثالث عشر في الدوري السعودي برصيد 14 نقطة حصدها خلال 14 مباراة خاضها حتى الآن.

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