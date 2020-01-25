بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني

يواجه نادي برشلونة مضيفه فريق فالنسيا، في قمة مباريات اليوم من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتنطلق المباراة على ملعب الميستايا في تمام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر بي إن 3.

ويحتل برشلونة المركز الأول في الليجا، برصيد 43 نقطة، بالتساوي مع ريال مدريد، أما فالنسيا فيتواجد في المركز السابع.

ويسعى البارسا للفوز، والضغط على الريال، الذي سيلعب مباراته ضد بلد الوليد غدًا، بينما فالنسيا يريد دخول المربع الذهبي.

وتعتبر صفوف البلاوجرانا مكتملة بعد عودة “فرينكي دي يونج” من الإيقاف، فقط غياب مؤثر وحيد وهو المصاب “لويس سواريز”.

وتتجه الأنظار خلال المواجهة على المهاجم الإسباني للخفافيش “رودريجو مورينو”، المرتبط بالانتقال إلى الفريق الآخر بعد اللقاء.

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يذكر أن آخر خمسة مواجهات بين الفريقين لا تبشر بخير لجماهير البارسا، حيث خسر رفاق ميسي مباراة وتعادلوا في اثنين.

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فالنسيا 0-0 برشلونة

???? ملعب الميستايا (فالنسيا -إسبانيا)

???? الدوري الإسباني – الجولة 22

تنطلق الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش

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