بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال وبلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا

- 1/2
- 2/2
يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الهلال وبلاتينيوم في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها بعد عصر اليوم السبت 25-1-2020.
المباراة المقرر لها في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينيتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، ستقام على ملعب بلاتينيوم “بربرفيلدز” في مدينة بولاوايو الزيمبابوية.
تنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس الأولى بتعليق المعلق “سوار الذهب”، ويُدير اللقاء الحكم الشهير “جاني سيكازوي”.
يدخل الهلال هذه المباراة في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بفارق نقطة عن الأهلي المصري صاحب المركز الثاني، ويسعى الفريق الأزرق لتعويض خسارته أمام النجم الساحلي التونسي في الجولة الماضية على أمل العودة لمضمار المنافسة على بطاقة التأهل.
اضغط هنا للوصول إلى صفحة البث المباشر لمباراة الهلال وبلاتينيوم اليوم
الهلال 0-0 بلاتينيوم
???? ملعب بربرفيلدز (بولاوايو- زيمبابوي)
???? دوري أبطال أفريقيا – المجموعة الثانية – الجولة 5
جارية الآن
البث المباشر لحظة بلحظة “كتابي”
- ???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر لممثل العرب والسودان “الهلال” أمام بلاتينيوم الزيمبابوي في مباراة الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا المجموعة الخامسة.
- ???? سيكون معكم في هذا النقل الحي لأحداث مباراة الهلال وبلاتينيوم “محمود ماهر” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.
- بالتوفيق إن شاء الله للهلال الذي رحل عنه مدربه المصري “حمادة صدقي” عقب الخسارة الصعبة في أمدرمان أمام النجم الساحلي التونسي.
- ♻️ كل ما عليك فعله للتعرف على كافة تفاصيل هذه المباراة هو تحديث هذه الصفحة “ريفريش” كل 30 ثانية فقط.
- ???? تشكيلة بلاتينيوم اليوم: مهري – شيكوري – ستيما – بيلو – مودوفيوا – مادزونجوي – نسلالا – بافاري – جيسي – كوتسانزيرا – نجالا.
-
???? تشكيلة الهلال اليوم: سليم عمر مغولا – السمؤال ميرغني – عمار علي خضر – عبد اللطيف بوي – أطهر الطاهر – محمد دراج – مؤمن عصام – فارس عبد الله – محمد مختار بشة – وليد الشعلة – عماد محسن.
-
تكتيك الهلال اليوم: 3-4-1-2. الخطة تتحول في الوضع الدفاعي إلى 5-3-2 بعودة أطهر الطاهر كظهير أيمن، وفارس عبد الله كظهير أيسر، مع الثلاثي الدفاعي ميرغني وعمار علي وعبد اللطيف بوي.
- ???????? الحكم الزامبي “جاني سيكازوي” يستعد لإطلاق صافرة بداية اللقاء.
- 1″ صافرة بداية اللقاء..
- 10″ جس نبض في خط الوسط..والهلال الطرف الأكثر قدرة على الاحتفاظ بالكرة وتمريرها من قدم لقدم بشكل صحيح..
- 14″ فرصة مرت بأمان … تصويبة من جيسي بخارج القدم اليمنى تذهب جوار القائم الأيمن بياردة واحدة..كادت تكون هدف مُبكر يبعثر أوراق الهلال..
- 15″ لاعبو الهلال عليهم أن يضغطوا أكثر لأن تصويبات بلاتينيوم قوية ومنضبطة دائمًا.
- 16″ رأسية ضعيفة من داخل منطقة الجزاء للاعب بلاتينيوم تذهب في يد حارس الهلال..أثناء صعود لاعب بلاتينيوم لضرب الكرة بالرأس تعرض لاعب الوسط “محمد دراج” لإصابة خطيرة في الرأس.
- 17″ ???? اسعافات للاعب محمد دراج.
- 21″ أووووووه…أول تصويبة للهلال على المرمى تذهب في المقص الأيمن للحارس الذي تفطن لها وأمسكها من مرة واحدة.
- 25″ ????????♂️ أوووووووووه…ركلة جزاء تحتسب ضد الهلال!
- 25″ فارس عبد الله قام بجذب لاعب بلاتينيوم “كوتسانزيرا” أثناء محاولته لاستلام كرة طولية داخل صندوق العمليات.
- 26″ ???????? شكرًا.. لحسن الحظ “شيكوري” يُهدر ركلة الجزاء بتسديدها جوار القائم الأيسر بعيدة…
- 28″ أداء الهلال تراجع كثيرًا عما كان عليه في بداية اللقاء.
- 30″ مرت أول نصف ساعة في المباراة…ولا يزال التعادل السلبي سيد الموقف.
- 30″ ملخص المباراة حتى الآن، اختراقات مستمرة من العمق الدفاعي للهلال، وأفضلية ميدانية للهلال في التمرير مع بعض الهفوات الفردية للاعبي خط الدفاع، دون خطورة حقيقية على مرمى بلاتينيوم.
- 32″ بلاتينيوم بدأ ينوع في أسلوب لعبه باختراق جبهة أطهر الطاهر
- 32″ جمال سالم – حارس الهلال – يلتقط كرة عرضية من ركلة حرة مباشرة، الكرة نفذت بشكل جيد جدًا داخل المنطقة لكن لا أحد استطاع الاشتراك مع جمال الذي خرج وامسك بالكرة بمفرده.
- 33″ ???? السيطرة الآن لفريق بلاتينيوم…الهلال خائف من التأخر في الشوط الأول، نفس عقلية منتخب السودان قبل عدة أشهر أمام منتخب جنوب أفريقيا في تصفيات أمم أفريقيا 2021، أخشى على الهلال من هدف متأخر!
- 43″ أوووووووووووه…خطيرة جدًا على مرمى الهلال، كرة عرضية من ركنية نفذت بشكل سليم على القائم الأيمن للمرمى، صعد اللاعب رقم 18 “راينسوم بافاري” وضربها بالرأس في الشباك الخارجية! الهلال محظوظ جدًا في هذه الفرصة.
- 45″ صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي “لحسن الحظ”.
- سنعود إليكم في الشوط الثاني إن شاء الله.. كونوا معنا ????
- 45″ صافرة بداية الشوط الثاني..
- 46″ نفس التشكيلة في كلا الفريقين..
- 47″ أوووووووووووه…عمار يهدر فرصة محققة لتسجيل هدف أول للهلال، بعد تلقيه عرضية رهيبة من فارس عبد الله من على الجهة اليسرى، وضعها عمار علي خضر برأسه جوار القائم الأيسر، رغم انعدام الرقابة عليه وصعوده بكل أريحية لاستقبال عرضية فارس عبد الله…خسااااااارة!
- 49″ أووووووووف….تصويبة صاروخية من لاعب وسط بلاتينيوم الخظير “جيسي” مرت جوار القائم الأيمن بياردة واحدة فقط…جمال سالم صحيح ارتمى عليها لكن بعد مروره وليس في الوقت المناسب. لو كانت في الهدف، لاحتفل أنصار بلاتينيوم بالهدف الأول.
- 52″ ⚠️ بطاقة صفراء للاعب الهلال مؤمن عصام
- 52″ أووووووووه…فرصة جديدة يتصدى لها جمال سالم من داخل منطقة الجزاء!
- 59″ أول تغيير للهلال بنزول سليم محمد.
- 61″ ???? يا فرحة ما تمت…لمسة أولى من البديل “سليم محمد” يصوووووب قذيفة ترتطم في القائم الأيسر لترتد أمام أطهر الطاهر الذي تابعها في الشباك، لكن الحكم يشير إلى وجود تسلل على أطهر الطاهر لحظة خروج الكرة من قدم سليم محمد.
- 63″ هدف جديد يضيع على الهلال من البديل المتميز “سليم محمد”.. تعامل بفردية مع الفرصة بتسديدها خارج المرمى بدلاً من تمريرها إلى الشعلة…حرام عليك..
- 64″ ???????? مخرج المباراة عنصري للغاية .. لا يقوم بإعادة اللقطات الخاصة بالهلال!
كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال وبلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.