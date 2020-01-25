بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال وبلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الهلال وبلاتينيوم في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها بعد عصر اليوم السبت 25-1-2020.

المباراة المقرر لها في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينيتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، ستقام على ملعب بلاتينيوم “بربرفيلدز” في مدينة بولاوايو الزيمبابوية.

تنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس الأولى بتعليق المعلق “سوار الذهب”، ويُدير اللقاء الحكم الشهير “جاني سيكازوي”.

يدخل الهلال هذه المباراة في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بفارق نقطة عن الأهلي المصري صاحب المركز الثاني، ويسعى الفريق الأزرق لتعويض خسارته أمام النجم الساحلي التونسي في الجولة الماضية على أمل العودة لمضمار المنافسة على بطاقة التأهل.

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الهلال 0-0 بلاتينيوم

???? ملعب بربرفيلدز (بولاوايو- زيمبابوي)

???? دوري أبطال أفريقيا – المجموعة الثانية – الجولة 5

جارية الآن

البث المباشر لحظة بلحظة “كتابي”

???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر لممثل العرب والسودان “الهلال” أمام بلاتينيوم الزيمبابوي في مباراة الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا المجموعة الخامسة.

???? سيكون معكم في هذا النقل الحي لأحداث مباراة الهلال وبلاتينيوم “محمود ماهر” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

بالتوفيق إن شاء الله للهلال الذي رحل عنه مدربه المصري “حمادة صدقي” عقب الخسارة الصعبة في أمدرمان أمام النجم الساحلي التونسي.

♻️ كل ما عليك فعله للتعرف على كافة تفاصيل هذه المباراة هو تحديث هذه الصفحة “ريفريش” كل 30 ثانية فقط.

???? تشكيلة بلاتينيوم اليوم: مهري – شيكوري – ستيما – بيلو – مودوفيوا – مادزونجوي – نسلالا – بافاري – جيسي – كوتسانزيرا – نجالا.

مهري – شيكوري – ستيما – بيلو – مودوفيوا – مادزونجوي – نسلالا – بافاري – جيسي – كوتسانزيرا – نجالا. ???? تشكيلة الهلال اليوم: سليم عمر مغولا – السمؤال ميرغني – عمار علي خضر – عبد اللطيف بوي – أطهر الطاهر – محمد دراج – مؤمن عصام – فارس عبد الله – محمد مختار بشة – وليد الشعلة – عماد محسن.

تكتيك الهلال اليوم: 3-4-1-2. الخطة تتحول في الوضع الدفاعي إلى 5-3-2 بعودة أطهر الطاهر كظهير أيمن، وفارس عبد الله كظهير أيسر، مع الثلاثي الدفاعي ميرغني وعمار علي وعبد اللطيف بوي.

???????? الحكم الزامبي “جاني سيكازوي” يستعد لإطلاق صافرة بداية اللقاء.

1″ صافرة بداية اللقاء..

10″ جس نبض في خط الوسط..والهلال الطرف الأكثر قدرة على الاحتفاظ بالكرة وتمريرها من قدم لقدم بشكل صحيح..

14″ فرصة مرت بأمان … تصويبة من جيسي بخارج القدم اليمنى تذهب جوار القائم الأيمن بياردة واحدة..كادت تكون هدف مُبكر يبعثر أوراق الهلال..

15″ لاعبو الهلال عليهم أن يضغطوا أكثر لأن تصويبات بلاتينيوم قوية ومنضبطة دائمًا.

16″ رأسية ضعيفة من داخل منطقة الجزاء للاعب بلاتينيوم تذهب في يد حارس الهلال..أثناء صعود لاعب بلاتينيوم لضرب الكرة بالرأس تعرض لاعب الوسط “محمد دراج” لإصابة خطيرة في الرأس.

17″ ???? اسعافات للاعب محمد دراج.

21″ أووووووه…أول تصويبة للهلال على المرمى تذهب في المقص الأيمن للحارس الذي تفطن لها وأمسكها من مرة واحدة.

25″ ????????‍♂️ أوووووووووه…ركلة جزاء تحتسب ضد الهلال!

25″ فارس عبد الله قام بجذب لاعب بلاتينيوم “كوتسانزيرا” أثناء محاولته لاستلام كرة طولية داخل صندوق العمليات.

26″ ???????? شكرًا.. لحسن الحظ “شيكوري” يُهدر ركلة الجزاء بتسديدها جوار القائم الأيسر بعيدة…

28″ أداء الهلال تراجع كثيرًا عما كان عليه في بداية اللقاء.