صحيفة | السعودية تقترب من الاستحواذ على نيوكاسل الإنجليزي

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن صندوق الثروة السيادي السعودي يجري حاليًا مفاوضات لشراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مقابل نحو 340 مليون جنيه إسترليني (447 مليون دولار). وأضافت الصحيفة أن صندوق الإستثمارات العامة السعودي ومجموعة من المستثمرين على رأسهم سيدة الأعمال البريطانية أماندا ستيفلي يجرون مفاوضات لشراء النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز. وتقول الصحيفة إن المفاوضات ربما تستمر عدة أيام أو أسابيع. Advertisements لماذا غاب تريزيجيه عن مباراة أستون فيلا ونيوكاسل؟ مانشستر يونايتد يستعيد طريق الانتصارات بفوز كبير على نيوكاسل تقرير | الأخوان لونجستاف ظاهرة ليست جديدة على نيوكاسل

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