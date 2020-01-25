ديبالا: “يوفنتوس كان على وشك بيعي لولا ساري”

كشف المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا أنه كان قريبًا من الرحيل عن فريق يوفنتوس الإيطالي في الصيف الماضي، وذلك في الوقت الذي أبدى فيه فريقا مانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزيان رغبتهما في ضم اللاعب.

وذكرت شبكة “سكاي سبورتس” اليوم السبت أن توتنهام كان قد توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس للحصول على خدمات ديبالا مقابل 4ر64 مليون جنيه إسترليني في أغسطس الماضي، لكن الصفقة لم تكتمل.

كذلك أبدى مانشستر يونايتد رغبته في ضم ديبالا في الصيف الماضي، لكن المفاوضات لم تكتمل في ظل حالة من التردد وكذلك طلبات وكيل اللاعب.

وقال ديبالا إن مستقبله كان معلقًا حتى اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، لكن الأمور أستقرت بعدها تحت قيادة ماوريتسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس، الذي رحل عن تشيلسي الإنجليزي لتدريب الفريق الإيطالي.

وقال ديبالا في تصريحات لصحيفة “ذا جارديان” البريطانية “كنت قريبا من الرحيل، هذا كان مطروحًا لدى النادي، وعرفت ذلك. كنا ننتظر حتى اللحظة الأخيرة.”

Advertisements

وأضاف “لا يزال يتبقى عامان في عقدي. هذا ليس بالفترة القصيرة ولا الطويلة أيضا. سنرى ما يخطط له يوفنتوس، وما إذا كان يرغب في أستمراري أو في رحيلي خلال سوق الانتقالات المقبلة.”

وأضاف “إنه قرار بيد النادي. ومن الصعب معرفة ذلك لأن الأمور يمكن أن تتغير في ثانية واحدة.”

أهداف مباراة يوفنتوس وروما فى كأس ايطاليا

رسميًا | يوفنتوس يؤكد مدة غياب ديميريل