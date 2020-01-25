نتيجة مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي

يستضيف نادي الشباب فريق الهلال في واحدة من قمم مباريات اليوم، في إطار الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 17:10 بتوقيت القاهرة، 18:10 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر الرياضية السعودية الأولى.

ويحتل الهلال المركز الثاني على لائحة الدوري السعودي برصيد 31 نقطة، أما الشباب فأقل منه بعشر نقاط في المركز التاسع.

ويهدف زعيم الكرة السعودية، للفوز من خلال زيارته لملعب الأمير “فيصل بن فهد” من أجل استعاد الصدارة من النصر مرة أخرى.

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ويريد المدرب “رازفان لوسيسكو” العودة لسكة الانتصارات، بعد التعادل الأخير المفاجئ ضد الفيصلي.

وعلى الجانب الآخر، يعيش الشباب فترة جيدة، بعد تحقيق أربعة انتصارات متتالية، في الدوري والبطولة العربية.

يذكر أن الهلال لم يعرف الهزيمة من الشباب في كافة المسابقات، منذ عام 2014.

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