اونلاين | كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش برشلونة LIVE Barca

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يستعد فريق برشلونة بقيادة مديره الفني كيكي سيتين لثالث اختبار صعب له عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على ملعب ميستايا اليوم السبت 25-1-2020، وذلك لملاقاة نظيره فالنسيا في إطار منافسات الأسبوع الواحد والعشرون من الليجا الإسبانية.

خدمة مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم، والمقرر إذاعتها عبر فضائية بي إن سبورت 3 بصوت المعلق حفيظ دراجي، وتنطلق صافرة البداية بتمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

يحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، وبالشراكة مع ريال مدريد الذي يحل وصيفاً بنفس عدد النقاط مع فارق الأهداف.

وفي الجانب الآخر يتواجد فالنسيا بالمركز السابع على لائحة ترتيب فرق الليجا وفي جعبته 31 نقطة، ومن أمامه ريال سوسيداد بالمركز السادس بنفس النقاط ولكن بفارق عدد الأهداف.

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سيتغيب عن قائمة الفريق الكاتالوني لمواجهة فالنسيا اللاعب عثمان ديمبيلي، ولويس سواريز، وكلاهما بداعي الإصابة، بينما سيشهد اللقاء عودة آرثور بعد تعافيه من الإصابة، ومن المتوقع أن يخوض سيتين مباراته القادمة بذات التشكيل المُعتمد في المباريات السابقة، حيث سيدفع بالأسماء التالية في تشكيلة اليوم:

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: جوردي ألبا – كليمون لونجليه – جيرارد بيكيه – سيرجي روبيرتو

الوسط: إيفان راكيتيتش – سيرجيو بوسكيتس – أرتورو فيدال

الهجوم: أنطوان جريزمان – أنسو فاتي – ليونيل ميسي